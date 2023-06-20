Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Муниципальная реформа три четверти пути
Интересные места отдыха в Псковской области
Счастливое материнство
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
обучение в Псковском медколледже
Топ уютных летних террас Пскова
«Истфакт» Линия Сталина
О покупке жилья в ипотеку
«Моя История» ищет менеджера
на заказ стекло и зеркала
Господин Рейтингомер
Голос профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 20.06.2023 07:530 Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астрофотограф 20.06.2023 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о начале работы общественного штаба по наблюдению за выборами 20.06.2023 11:430 Грандиозное событие планирует устроить ZAGA-GAME в Пскове в честь 10-тысячного клиента 20.06.2023 11:370 Реставратор Игорь Лагунин о передаче РПЦ части крепостной стены: Это вынужденная мера 20.06.2023 11:140 Команда рестобара «Моя История» занимается поисками менеджера 20.06.2023 10:510 Андрей Лебедев о передаче РПЦ Мстиславской башни: Ничего хорошего от этого я не жду
 
 
 
Самое популярное 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 15.06.2023 23:086 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 16.06.2023 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 15.06.2023 08:4511 Детский футбольный матч остановили из-за действий тренера в Пскове 15.06.2023 14:186 По выходным не болеть, терпеть до понедельника
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Грандиозное событие планирует устроить ZAGA-GAME в Пскове в честь 10-тысячного клиента

20.06.2023 11:43|ПсковКомментариев: 0

Грандиозное событие планирует устроить ZAGA-GAME в честь 10-тысячного клиента. Об этом совладельцы арены виртуальной реальности ZAGA-GAME в Пскове Александр Дмитриев и Артур Екабсон сообщили эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас идет учет всех гостей. Как минимум, для самого человека это будет сюрприз, он же не будет об этом знать. Для самого человека это имеет смысл. Конечно, клиента мы поздравим, это будет некая очень крутая штука от нас, связанная непосредственно с ZAGA-GAME, конечно же. Считаю, надо рассказывать. Если мы сейчас озвучим – надо будет делать. Планируем мини- или даже макси-событие. Мы находимся непосредственно в самом ТРК "Акваполис", поэтому надо будет сделать что-то грандиозное, красивое. У них это принято. Поэтому приурочим это не только к 10-тысячному клиенту, но и к обновлению самого ZAGA-GAME», – рассказал Артур Екабсон.

Он добавил, что ZAGA-GAME уже вышла за рамки арены виртуальной реальности, и сейчас сама арена является лишь одной из многих локаций. Именно это стало причиной ребрендинга и дальнейшего расширения ZAGA-GAME в центр виртуальной реальности.

«Буквально вчера вечером нам пришла гениальная идея, как сделать ZAGA-GAME мужского рода, а здесь уже как-то вселенная пробила - "Обновленный ZAGA-GAME". Вероятно, мы будем делать небольшой ребрендинг, следующий этап развития. Задумайтесь, у нас есть арена, это отдельная локация для отдельных действий, у нас есть тир, стандартный VR, есть лаунж-зона. Дорогие друзья, это уже не просто арена виртуальной реальности, это полноценный центр виртуальной реальности», - уточнил Артур Екабсон.
Теги: #ZAGA
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 84 человека
20.06.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о начале работы общественного штаба по наблюдению за выборами 20.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 июня 20.06.2023, 11:580 Реставрацию часовни близ Снятной горы завершили в Пскове 20.06.2023, 11:550 Аварию на кабельной линии на пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной устраняют в Пскове
20.06.2023, 11:520 Изъятое у населения оружие незаконно хранили в подразделении псковского УМВД 20.06.2023, 11:490 «Кузница»: Работа муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» 20.06.2023, 11:460 Советские крышки продают в Пскове за 700 рублей 20.06.2023, 11:430 Грандиозное событие планирует устроить ZAGA-GAME в Пскове в честь 10-тысячного клиента
20.06.2023, 11:370 Реставратор Игорь Лагунин о передаче РПЦ части крепостной стены: Это вынужденная мера 20.06.2023, 11:320 «Застрял в текстурах»: ВАЗ съехал с дороги на Запсковье. ФОТО 20.06.2023, 11:290 Псковичку задержали за кражу продуктов из магазина 20.06.2023, 11:140 Команда рестобара «Моя История» занимается поисками менеджера
20.06.2023, 11:010 «Беседка»: О начале работы общественного штаба по наблюдению за выборами 20.06.2023, 10:510 Андрей Лебедев о передаче РПЦ Мстиславской башни: Ничего хорошего от этого я не жду 20.06.2023, 10:370 ЕГЭ по химии и литературе в Псковской области на 100 баллов сдали 11 выпускников 20.06.2023, 10:340 Псковичи разобрали все билеты на спектакль «Случайный вальс»
20.06.2023, 10:320 Минцифры не обсуждает введение доступа в Интернет по паспорту 20.06.2023, 10:150 В Госдуме предложили законодательно закрепить маркировку вызывающих диабет продуктов 20.06.2023, 10:050 В Псковской области вырос спрос на сотрудников в сфере спорта и красоты 20.06.2023, 09:550 Более 3 тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату
20.06.2023, 09:460 Национальные стандарты управления домами появятся в России 20.06.2023, 09:351 Фотофакт: Помидоры в теплицах Псково-Печерского монастыря скоро начнут краснеть 20.06.2023, 09:250 Маткапитал предлагают использовать в качестве банковского вклада 20.06.2023, 09:150 Продажи спорттоваров в России выросли в 4,5 раза
20.06.2023, 09:040 Житель Великих Лук ответит в суде за тайную продажу имущества друзей 20.06.2023, 08:520 Российские рестораны в июне повысили цены на 10% 20.06.2023, 08:410 В России стартует приемная кампания в вузы 20.06.2023, 08:310 «Синюю карту» для дружественных стран введут в России
20.06.2023, 08:190 Более 35 кг наркотиков попытались перевезти через границу РФ в Псковской области 20.06.2023, 08:100 Эксперт предположил, на сколько подорожает чашка кофе в России к осени 20.06.2023, 07:530 Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астрофотограф 20.06.2023, 07:360 Россияне оценили уровень своей юридической грамотности «на троечку»
20.06.2023, 07:180 Сараи горели в Заплюсье 20.06.2023, 07:000 Цифровой рубль можно будет оставить в наследство 19.06.2023, 22:070 Мама Холод. Ad memoriam 19.06.2023, 22:000 Минфин планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции в России
19.06.2023, 21:440 До +30 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 июня 19.06.2023, 21:400 Псковича приговорили к исправительным работам за угрозу зарезать жену 19.06.2023, 21:200 Елена Бибикова ответила, кто получит пенсионные накопления за умершего родственника 19.06.2023, 21:000 Полиция продолжает поиск пропавшего мужчины в Псковском районе
19.06.2023, 20:400 Около семи миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области 19.06.2023, 20:330 Псковичи завоевали шесть медалей на спартакиаде по конному спорту в Москве 19.06.2023, 20:200 Южнокорейские кинокартины покажут в Пскове 19.06.2023, 20:010 Большинство респондентов ПЛН не согласны на «шестидневку» ни при каких обстоятельствах
19.06.2023, 20:000 Московские рентгенологи начали ставить диагнозы при помощи нейросети 19.06.2023, 19:530 Два фильма с участием артистки Анны Каменковой покажут на фестивале «Западные ворота» 19.06.2023, 19:420 «Наш современник» издаст книгу псковского поэта Дины Дабришюте 19.06.2023, 19:400 «Экопром» ищет подсобных рабочих для трудоустройства в Острове
19.06.2023, 19:200 Заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям прошло в Поганкиных палатах в Пскове 19.06.2023, 19:170 Псковские курсанты стали призерами всероссийской военизированной эстафеты 19.06.2023, 19:110 За неделю на псковских дорогах остановили более 30 пьяных водителей 19.06.2023, 19:000 Директора псковских детских школ искусств повысили квалификацию в Петербурге
19.06.2023, 18:560 Рейтингомер: иноагент Шлосберг*, генерал-сенатор Наумец и хроника пикирующего ПсковГУ. ВИДЕО 19.06.2023, 18:450 Игорь Иванов: Профсоюзы всесторонне поддерживают повышение МРОТ 19.06.2023, 18:360 Лес загорелся в километре от пушкиногорского Петровского. ФОТО 19.06.2023, 18:270 Более 21 тысячи псковских льготников сохранили право на набор социальных услуг
19.06.2023, 18:150 Восемь единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю 19.06.2023, 18:110 Буйного соседа жителей дома на Завеличье отправили на лечение 19.06.2023, 18:000 Работодатель не имеет права штрафовать сотрудников — Роструд 19.06.2023, 17:540 Вернуть «Домострой» в школы: нужно ли учить детей построению брака?
19.06.2023, 17:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 июня 19.06.2023, 17:490 Мошенник попытался обмануть великолучанина из отдела полиции 19.06.2023, 17:420 Полуфинал открытого регионального конкурса «Живое пушкинское слово» прошел в Пскове 19.06.2023, 17:302 Рейтингомер: иноагент Шлосберг*, генерал-сенатор Наумец и хроника пикирующего ПсковГУ
19.06.2023, 17:243 Ирина Голубева о передаче РПЦ крепостной стены и башни в центре Пскова: Это неудивительно и законно 19.06.2023, 17:192 Производство яиц в Псковской области выросло на 13% 19.06.2023, 17:140 В России производятся 62% потребляемых лекарств, заявила Голикова 19.06.2023, 16:592 Участок крепостной стены и башню XIV века в центре Пскова передали РПЦ
19.06.2023, 16:560 Участникам СВО и детям погибших от COVID-19 врачей упростят поступление в вузы 19.06.2023, 16:460 Вещание радио и телевидения приостановится в Псковской области 22 июня 19.06.2023, 16:370 Выпускник в Петербурге получил штраф за бумажку на ЕГЭ 19.06.2023, 16:270 Сергей Вострецов о «химической кастрации» педофилов: Я считаю, что законопроект правильный
19.06.2023, 16:190 День балалайки отметят в Пскове 23 июня 19.06.2023, 16:110 Помещение продают в Пскове за 10,5 миллионов рублей 19.06.2023, 16:100 В 11 муниципалитетах Псковской области назначены выборы в органы местного самоуправления 19.06.2023, 15:523 Поголовье свиней в Псковской области увеличилось на 23%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru