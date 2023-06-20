Общество

Грандиозное событие планирует устроить ZAGA-GAME в Пскове в честь 10-тысячного клиента

Грандиозное событие планирует устроить ZAGA-GAME в честь 10-тысячного клиента. Об этом совладельцы арены виртуальной реальности ZAGA-GAME в Пскове Александр Дмитриев и Артур Екабсон сообщили эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас идет учет всех гостей. Как минимум, для самого человека это будет сюрприз, он же не будет об этом знать. Для самого человека это имеет смысл. Конечно, клиента мы поздравим, это будет некая очень крутая штука от нас, связанная непосредственно с ZAGA-GAME, конечно же. Считаю, надо рассказывать. Если мы сейчас озвучим – надо будет делать. Планируем мини- или даже макси-событие. Мы находимся непосредственно в самом ТРК "Акваполис", поэтому надо будет сделать что-то грандиозное, красивое. У них это принято. Поэтому приурочим это не только к 10-тысячному клиенту, но и к обновлению самого ZAGA-GAME», – рассказал Артур Екабсон.

Он добавил, что ZAGA-GAME уже вышла за рамки арены виртуальной реальности, и сейчас сама арена является лишь одной из многих локаций. Именно это стало причиной ребрендинга и дальнейшего расширения ZAGA-GAME в центр виртуальной реальности.