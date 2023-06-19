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Как диагностируется дефицит Омега-3 в организме

19.06.2023 13:05|ПсковКомментариев: 0

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Полиненасыщенные жирные кислоты играют важную роль в организме людей всех возрастов. Омега-3 способствует очищению крови от холестерина, что исключает закупорку сосудов. Эта полиненасыщенная жирная кислота дольше удерживает влагу внутри клеток, поэтому кожа разглаживается, исчезают мелкие морщины, шелушение.

Дефицитное состояние негативно сказывается на работе практически всех внутренних органов и систем. Среди самых распространенных признаков стоит отметить упадок сил, раздражительность и сонливость. Как точно понять, что вашему организму не хватает Омега-3?

Для этого необходимо обратиться за консультацией к врачу-терапевту. Проводится предварительная беседа, во время которой врач собирает жалобы. Он изучает дополнительно медицинскую карту, чтобы оценить физиологические особенности. Если есть подозрения на дефицитное состояние, то дополнительно назначаются следующие анализы:

  • установка индекса омега-кислот;
  • биохимия крови;
  • профиль жирных кислот.

Если дефицит подтвержден, то врач корректирует питание. Упор делается на продукты с повышенным содержанием ПЖК Омега-2. Дополнительно назначаются биологически активные добавки к пище. Они представлены в продаже в жидкой форме, в виде капсул, пример здесь. БАДы подбираются индивидуально с учетом физиологических особенностей организма, так как есть ряд противопоказаний. Для каждого пациента рассчитывается суточная доза и продолжительность курса. После его завершения проводится повторный анализ. При необходимости курс продлевается.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Источник: Псковская Лента Новостей
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