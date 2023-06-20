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Обновленный ZAGA-GAME: Центр виртуальной реальности и ожидание 10-тысячного клиента

20.06.2023 13:08|ПсковКомментариев: 0

Семь месяцев назад в Пскове открылась арена виртуальной реальности ZAGA-GAME. Совладельцы арены Александр Дмитриев и Артур Екабсон в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказали о расширении, ожидании 10-тысячного клиента и новом этапе в развитии ZAGA-GAME. 

 

Артем Татаренко: ZAGA-GAME, мне кажется, уже вообще в дополнительном представлении не нуждается. Но мы все равно это сделаем. Те, кто мало-мальски следит за происходящими интересными событиями в нашем городе, несомненно, заметили, как стремительно ворвалась в досуговое пространство нашего города и области арена виртуальной реальности. Находится она в безостановочном развитии, в трансформации. Именно об этом мы и поговорим, потому как совсем не за горами прекрасная дата, которую вы ожидаете, такой интересный юбилей: 10-тысячный клиент где-то на подходе к вам. Вот насколько он близок?

Александр Дмитриев: Да, уже совсем скоро мы ждем 10 тысяч. Такая цифра. На самом деле, речь идет, наверное, о месяце.

Артем Татаренко: Давайте начнем с того, с чем к этой дате пришла арена. Во-первых, совсем недавно произошли определенные позитивные изменения, о которых я попрошу рассказать. Давайте от общего к частному. Что сейчас в цифрах, в пропорциях, что из себя ZAGA-GAME представляет на данный момент?

Александр Дмитриев: На данный момент ZAGA-GAME - это уже порядка двух тысяч клиентов в месяц. Это регулярный поток клиентов, это всегда довольные клиенты. Мы выросли многократно. И то количество человек, которое можем прогнать через арену в месяц, выросло в несколько раз. Если на старте это было порядка 4 тысяч клиентов в месяц, сейчас это уже почти 13 тысяч человек. Мы можем за месяц этим людям подарить кучу новых, незабываемых эмоций. Поэтому всех приглашаем, как обычно.

Помимо того, что появились новые ресурсы, появились новые площади. На старте площадь арены составляла 300 с копейками «квадратов». Сейчас это уже полноценный центр площадью 400 «квадратов» с отдельными помещениями, с отдельными ресурсами и так далее. То есть мы растем, развиваемся. Помимо арены, что было на старте, сейчас появился интерактивный лазерный тир, между прочим, первый во Пскове. Такого никто не делал. Людям это очень нравится. Нравится и взрослым, и детям. Потому что это не только развлечение, но и образование. Это тренажер ГТО, где можно изучать, учиться, получать сертификацию. Помимо прочего, мы запустили VR-стандарт, то есть стандартный VR. Как и в любом VR-клубе, у нас это тоже есть. Для нас это стандарт, потому что у нас все оборудование такое, но мы умеем с ним по другому работать.

Артем Татаренко: Я знаю, что Артур имеет определенное отношение к тиру. Откуда? Почему такая мысль появилась? Чем вообще тир этот примечателен, славен?

Артур Екабсон: Я был знаком с одним очень идейным родственником знакомых, который долгое время жил за границей. Мы обменивались бизнес-идеями, вот он и рассказал про интерактивный лазерный тир, все как есть. Мне тогда казалось это вообще какими-то небылицами. Он говорит: «Там представляешь, экран светит, а они берут ружье и стреляют в кабанов». Я говорю: «Ну как это? Ты что? Что за техника такая нужна?» Он: «Да нет, вообще, просто проектор тебе нужен». Я говорю: «Ну, давай не фантазируй». Значит, где-то он там посмотрел это. Он говорит: «Это же будет вообще разрыв, такого никогда не было. Можно разные программы, наверное, придумывать». Я сначала подумал, что это сказка. Забыл это все. Потом, в свое время, наверное, года два назад, я сидел и думал, что надо что-то прикольное придумывать, инновационное. Вспоминаю. Взял блокнот, в который записываю всякие такие шальные идеи; смотрю - «лазерный тир». Думаю, вдруг уже есть такое, прошло достаточно времени. Я проверил. Есть. Значит, есть те, кто производит оборудование. Есть те, кто производит оборудование вместе с программным обеспечением. Есть те, кто оборудование, программное обеспечение и сертификации имеет. Оказалось, что за эти 6-7 лет это уже внедрилось массово, но до нас пока еще не дошло. Я имею в виду наш регион, наш город.

Идея была: давай-ка решать, как ее реализовывать. В декабре познакомились с основателями первой виртуальной арены в нашем город с Александром и Виктором. И внезапно начали делиться идеями, я рассказал все и забыл. Потом через некоторое время, Александр говорит: «Так, стоп. Кстати, что там насчет тира, нам все понравилось, давай какую-то коллаборацию». Так и получилось.

Артем Татаренко: Вот так сказка стала былью, товарищи. Я, как человек, который сам посетил эту арену, считаю, что имею право давать эмоциональные оценки, мне бы хотелось это сделать. Вот, что меня удивило и порадовало. Для тех, кто, может быть, представляет стандартный тир, пневматическое ружье, лежащие в спичечном коробке пульки - здесь все не так. Во-первых, что удивляет? Вы приходите и видите реально выглядящее оружие. Оно весит точно так же, оно выглядит точно так же и ощущение, когда ты прикладываешь его к плечу, тоже совершенно реалистичное. Более того, там несколько видов: от снайперской винтовки до нескольких видов пистолетов, есть и Глок, и Макаров, и Калашников, и ружье. На любой вкус и цвет. Это первое. Второе - есть самые разные программы. Можно охотиться. Не хочешь охотиться – есть полная симуляция тира. Все это выглядит в полный рост. Перед тобой находится экран, который, действительно, передает эти ощущения. Короче говоря, мне очень на самом деле понравилось. Есть определенная нагрузка, подвижность. Это тоже, как мне кажется, очень хорошо. В общем, могу только всем порекомендовать, посоветовать. Вы упомянули о том, что реально можно пройти норматив ГТО. Это для красного словца или это реально?

Александр Дмитриев: Нет, действительно, это у нас есть программное обеспечение, которое разделяет по степени стадии ГТО, по возрастным, сколько нужно выбить и так далее.

Артур Екабсон: Мы, собственно, обратились к такому поставщику, который не просто дал все эти ружья, камеры и все, что нужно, а еще программное обеспечение сделал не только развлекательное, но и образовательное. Мы туда заходим, там не только ГТО. ГТО - это одна из функций. Значит, есть режим нормы спортивной стрельбы, армейская стрельба, еще какая-то. Это точно непаханое поле. Там работать и работать в этом направлении.

Артем Татаренко: Кстати говоря, есть плюс. Если ты идешь в любой стандартный тир, даже пневматический, то платишь за один снаряд, за одну пулю. У вас за полчаса можно коробку патронов очередями стрелять. Вот этого подсчета нет, правильно? Только по времени идет?

Артур Екабсон: Да, только по времени. Честности ради, в программе есть на выбор количество выстрелов и время. 

Александр Дмитриев: Опять-таки, почему по времени мы все-таки принимаем оплату? Потому что у нас базовый набор ПО, ты выбираешь упражнения и стреляешь, а он все-таки поэтапный, от легкого к сложному. По количеству выстрелов ты не сможешь пройти эти этапы. А за время определенные этапы можно пройти, развивая свои навыки, соответственно. Это обуславливает оплату именно за время.

Артем Татаренко: Кстати, вот еще про антураж этого места для тех, кто еще там не был, скажу, что это действительно отдельное пространство. С затемнением, с большим экраном. И, как мы уже поговорили, все режимы возможны, от чисто спортивного, охотничьего до такого аркадно-снайперского, в смысле того, что можно с реальными противниками сражаться. Опять же, насколько я понял, нет никаких ограничений, условно, по возрасту. Все зависит от того, какое оружие конкретному человеку подходит, чтобы он мог тот же Калашников удержать. Насколько я понимаю, есть первые отзывы, они очень позитивные. Лично я всем рекомендую, кто еще не видел, можно на нашем канале найти соответствующий ролик. Мы сходили, поснимали, можно убедиться перед тем, как записываться. Тир не единственное изменение, которое в последнее время произошло в ZAGA. Значительно изменился лаунж, как я понимаю, не просто так вот. Расскажите, какие там появились новые возможности?

Александр Дмитриев: Стараемся по максимуму использовать наше пространство. Появился стандартный VR, как я говорил ранее. То есть, теперь людям доступны не только игры на арене. Игры на арене, это другое, другая ниша. Есть люди, которые любят поиграть индивидуально и в VR доступны игры. Есть куча игр, есть Beat Saber, одна из самых популярных популярнейших игр в мире. Это и спортивная, и подвижная, и музыкальная игра. Есть настольный теннис. Мы от него вообще в шоке, потому что физика как в жизни абсолютно, то есть закруточки и так далее. Очень большой набор игр, порядка 40, а то и больше. Есть 3D-рисование, как раз деткам это заходит. Не нужны контролеры, рисуем прямо руками картинки, именно в 3D. Очень классно заходят детям, и не только детям, но и взрослым тоже. Есть и хорроры. Очень классная игра - это интерактивное скалолазание. Там можно выбрать: полазить по зданиям, можно выбрать Альпы, очень классные пейзажи. Иногда там просто висишь в какой-то момент и просто смотришь по сторонам, потому что красиво.

Артем Татаренко: Я видел еще, когда зашел, как какой-то комментатор, один из известных, о футболе рассказывал. Я сначала думал, это какая-то идет федеральная трансляция, а выяснилось - не совсем. Это элемент игры. Все продвинулось с тех пор, как я видел FIFA.

Александр Дмитриев: Да-да, теперь у нас есть в лаунж большой экран 3 на 4 метра, где можно поиграть в PlayStation, можно посмотреть футбол. Мы сейчас тоже обсуждаем этот ресурс. Когда можно, например, посмотреть у нас Лигу чемпионов или какой-то баскетбол, или какой-то хоккей, собраться компанией и так далее. Этот экран покупался не просто так, потому что мы в конце весны провели совместно с псковской любительской Лигой футбола фиджитал-соревнования по футболу.

Артем Татаренко: Вот расшифруйте. Фиджитал - это?

Александр Дмитриев: Фиджитал от слов physical и digital. Физическое и цифровое. Это новый вид спорта, с ноября официальный в России, который сейчас очень хорошо развивается, про который мы еще на старте всем говорили. И в этом формате футбол выглядит так: когда ребята командой играют в настоящий футбол, а потом эта же команда играет в FIFA на консоли, например. Провели такой турнир. Ребятам очень зашло. Финал провели на огромном экране, с призовыми. Сейчас свои какие-то старты, а по по окончанию сезона мы будем проводить еще один турнир, но уже полноценный. 

Артем Татаренко: Кстати, любопытно, а результаты схожи или отличаются?

Александр Дмитриев: Абсолютно отличаются, иногда небо и земля. Ты можешь проиграть на стадионе, но выиграть на виртуальном поле. И от этого интриги больше.

Артем Татаренко: Чем еще славен ваш клуб? Тем, что вы щедры на всякие подарки. Как я понимаю, победители ваших турниров тоже награждаются?

Александр Дмитриев: Да, конкретно на Лиге, на фиджитал-футболе был денежный приз.

Артем Татаренко: Напомню, что там есть вообще традиционные вещи. Посидеть, попить кофе, чай, поиграть в настолки, это тоже возможно. Есть консоли, в которые можно поиграть, для староверов или для тех, кто уже наигрался в очках. Можно просто сесть, поиграть в приставку. И одному, и с ребенком, и как угодно. Часы работы у вас весьма тоже демократичные, как я помню.

Александр Дмитриев: С 10.00 до 22.00. У нас еще один ресурс, о котором мы не рассказали, это для гостей города, а возможно, и не только для гостей города. Это экскурсии по городу в виртуальных очках, экскурсии по любому городу мира. Для местных жителей любой музей мира доступен. Такие ресурсы у нас тоже есть, с удовольствием приглашаем и даем попробовать.

Артем Татаренко: То есть может небольшая группа школьников какого-то класса человек до 30 прийти на экскурсию?

Александр Дмитриев: До 30 человек. Мы называем этот ресурс: «Образовательный час». 30 человек делятся на две группы, 15 человек смотрят экскурсию в очках и 15 человек садятся за большой экран и смотрят какой-то образовательный фильм, возможно, тоже обзорная экскурсия и так далее. А потом они меняются.

Артем Татаренко: Это классный формат интерактивного урока, потому что оборудование уникальное, в каждую школу не поставишь. Мне кажется, для восприятия или позитивного усваивания информации классно. Будем надеяться, что наши образовательные учреждения это тоже вовремя все поймут и начнут ходить к вам. И в скором времени мы сможем услышать отзывы. Можно ли позволить себе провокацию небольшую, о которой мы не договаривались. Даже не знаю, как вы будете выкручиваться, господа. 10-тысячный клиент, раз вы его ожидаете, как вы его посчитаете? Он станет каким-нибудь особенным?

Александр Дмитриев: Сто процентов он станет особенным. Он будет десятитысячным, а это само по себе достижение.

Артур Екабсон: Это не провокация, у нас уже все готово и придумано заранее. Все легко считается, у нас идет учет всех гостей. Как минимум, для самого человека это будет сюрприз, он же не будет об этом знать. Для самого человека это имеет смысл. Конечно, клиента мы поздравим, это будет некая очень крутая штука от нас, связанная непосредственно с ZAGA-GAME, конечно же. Считаю, надо рассказывать. Если мы сейчас озвучим – надо будет делать. Планируем мини- или даже макси-событие. Мы находимся непосредственно в самом ТРК "Акваполис", поэтому надо будет сделать что-то грандиозное, красивое. У них это принято. Поэтому приурочим это не только к 10-тысячному клиенту, но и к обновлению самого ZAGA-GAME.

Вероятно, мы будем делать небольшой ребрендинг, следующий этап развития. Сейчас я подведу логически. Задумайтесь. У нас есть арена. Это отдельная локация для отдельных действий. Это командные игры 5 на 5 или с ботами. Вы бегаете и прыгаете без всяких проводов. Это уникально. У нас есть тир. Это отдельная локация для того, чтобы брать в руки не виртуальное, а реальное массогабаритное оружие, оттачивать навыки стрельбы, четкость, точность. У нас есть стандартный VR, когда ты в индивидуальном порядке стоишь на одном месте и погружаешься в мир виртуальной реальности, играешь в индивидуальные игры. У нас есть лаунж-зона. Мне прямо кажется, что это очень важная составляющая, потому что в нашем городе не так много мест, где можно стильно и многолюдно отпраздновать любое событие, будь то детский день рождения, будь то взрослый день рождения, мальчишник, где стильно, интересно, хорошее качество обслуживания. Это уже не просто арена виртуальной реальности ZAGA-GAME. Смотрите, сколько я перечислил уже локаций. У нас теперь есть еще возможность, и мы проанонсируем сейчас рабочее название – это VIP-комната. Сам тир может трансформироваться в пространство, где вы можете использовать не один, а два экрана, 4 метра шириной каждый, с подключением своих ноутбуков, компьютеров или использованием нашего интернета, или те же PlayStation, или для просмотра чего вы хотите. Пуфики-диваны, все это есть сервисы у нас есть. Пять локации объединенных. Дорогие друзья, это уже не арена виртуальной реальности, это уже полноценный центр виртуальной реальности.

Артем Татаренко: А вот соглашусь, действительно, видимо я это уже воспринимал как центр. Мне кажется, есть абсолютно все основания, действительно, вам это сделать. Налицо постоянное развитие, постоянное расширение ваших сервисов. Многие находят что-то свое в этом всем. И вот это, мне кажется, классно. Приходят разные люди любого возраста, любого социального положения и с разными целями, от образовательных до чисто развлекательных. А кто-то еще в спортивных. Могу только порадоваться за вас и еще раз пригласить всех в центр ZAGA-GAME, который находится на втором этаже ТРК «Акваполис». Вы легко его найдете по радостным возгласам. Впереди большое, интересное событие, а именно 10-тысячный клиент, много всяческих задумок, которые уже реализуются и будут еще реализованы.

Беседовал Артем Татаренко

Теги: #Беседка
Источник: Псковская Лента Новостей
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