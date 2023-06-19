Общество

Цифровой рубль можно будет оставить в наследство

Цифровой рубль можно будет оставить в наследство. Предполагается, что кабмин по согласованию с Центробанком составит правила завещания родственникам виртуальной валюты.

Открывать и вести цифровые счета будет Банк России. А рассчитываться виртуальными рублями предложили через специальную платформу Центробанка. В Гражданском кодексе хотят записать правила обращения и сделок с цифровой валютой и порядок ее наследования. Правительство своими нормативными актами определит, как нужно составлять завещание о передаче родным виртуального наследства. Такие поправки поступили к законопроекту, который комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 19 июня рекомендовал к принятию во втором и третьем чтениях, пишет «Парламентская газета».

Пакет законопроектов о цифровом рубле, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером совета федерации Николаем Журавлевым, Госдума приняла в первом чтении 16 марта. В законодательстве предложили установить правовые основы оборота цифровой валюты. Это третья форма денег наравне с наличными и безналичными, представляющая собой цифровой код с уникальным номером. Хранить их планируют в электронном кошельке.

Выпуском цифровых рублей, открытием и ведением счетов займется Центральный банк. Рассчитываться виртуальными деньгами люди смогут только через специальную платформу ЦБ. В 2023 году планируют начать расчеты в цифровой валюте между гражданами, в 2024-м — подключать кредитные организации, а в 2025-м — небанковские финансовые организации.

Как ранее отметил Анатолий Аксаков, в более чем ста странах будут использовать цифровую валюту, а жители Китая уже активно оплачивают ей товары и услуги. «Технологии быстро развиваются. Еще в 90-е годы платежная пластиковая карта была не у многих, а сейчас есть у каждого человека в каждой семье. Для оплаты товаров и услуг уже можно использовать мобильный телефон. Наступил этап, когда наряду с наличными и безналичными деньгами появляется третья форма денег — цифровой рубль», — сказал Аксаков.