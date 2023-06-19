Общество

Россияне оценили уровень своей юридической грамотности «на троечку»

Подавляющее большинство (47%) россиян оценивает свой уровень юридической грамотности удовлетворительно — на 3. Каждый пятый (22%) считает, что его знания не дотягивают до среднего. У 8%, по их собственной оценке, юридические знания отсутствуют полностью. Это показал опрос сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру.

Так, только 18% оценили свою юридическую грамотность выше среднего, 4% оценили свои знания в сфере на отлично, пишет «Газета.Ru».

39% опрошенных россиян следят только за изменениями в законодательстве, которые широко освещают в СМИ. Каждый третий (34%) заявил, что следит за изменениями, которые касаются его лично.

Еще 30% внимательно следят за законодательными инициативами, поправками и нововведениями, которые касаются их профессиональной деятельности. 13% интересуются всеми изменениями.

19% признались, что не следят за изменениями в законодательстве вовсе.

44% респондентов никогда не сталкивались с проблемами на работе из-за нехватки юридических знаний. 21% опрошенных попадают в неловкие ситуации от нехватки знаний до нескольких раз в год. 19% отмечают схожие проблемы не чаще одного раза в год.

Каждый десятый признается: проблемы из-за недостатка юридической грамотности возникают ежемесячно, а у 7% — 1-2 раза в полугодие.