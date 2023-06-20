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Общество

Продажи спорттоваров в России выросли в 4,5 раза

20.06.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Россияне стали больше тренироваться дома — продажи спортивных товаров в июне выросли в 4,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года, интерес к тренажерам увеличился почти в 4 раза, следует из материалов онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

«В июне 2023 года продажи спортивных товаров по России выросли на 350%. В регионах повышенный спрос отмечается в Челябинске (+300%), Новосибирске (+267%), Волгограде (+160%) и Санкт-Петербурге (+118%)… На 211% в России выросли продажи товаров для летних видов спорта, на 14% — детских площадок, а на 208% россияне стали больше покупать товаров для занятий фитнесом», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в этом году россияне также более заинтересованы покупкой тренажеров, чем годом ранее. Спрос на данную продукцию по стране вырос на 281%, среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Челябинске и Воронеже (по +300%), Москве (+225%), Санкт-Петербурге (+100%), Волгограде (+33%). В топ самых популярных товаров категории вошли гантели, гири, различные турники, велотренажеры и беговые дорожки, пишет РИА Новости.

Кроме того, люди стали больше покупать товаров для командных видов спорта (+357%). Среди наиболее востребованных оказались — велосипедные камеры, баскетбольные и футбольные мячи, мобильные баскетбольные стойки, сетки для игры в волейбол и баскетбол, ворота, скакалки, эспандеры, ленты и коврики для фитнеса.

«Рост спроса на товары для занятий спортом может быть обусловлен растущей популярностью самостоятельных тренировок и увеличением уровня физической активности россиян в целом. Например, согласно исследованию прошлого года, ключевым трендом последних лет стала популярность уличных (40%) и домашних (48%) занятий. Кроме того, 74% занимающихся спортом россиян делают это самостоятельно. Можно предположить, что с наступлением лета россияне также продолжат вести активный образ жизни, и поэтому в июне они приобретают мячи, коврики, скакалки, велотренажеры, гантели и другие спортивные товары», — подчеркнули в компании.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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