Экономить силы во время жары призвали псковичей

Экономить силы и избегать физических нагрузок во время жары рекомендует жителям Псковской области пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
«В период наступления жарких летних дней многие граждане стремятся проводить больше времени под открытым небом, зачастую забывая, к каким последствиям может привести пребывание на солнце. Рекомендуем ознакомиться с правилами поведения при сильной жаре, чтобы ваш отдых был безопасным!» - отметили в МЧС.
В ведомстве привели следующие рекомендации: