Общество

Экономить силы во время жары призвали псковичей

Экономить силы и избегать физических нагрузок во время жары рекомендует жителям Псковской области пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«В период наступления жарких летних дней многие граждане стремятся проводить больше времени под открытым небом, зачастую забывая, к каким последствиям может привести пребывание на солнце. Рекомендуем ознакомиться с правилами поведения при сильной жаре, чтобы ваш отдых был безопасным!» - отметили в МЧС.

В ведомстве привели следующие рекомендации:

Нужно избегать физических нагрузок, двигаться не спеша, экономить силы.

Рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка.

Необходимо помнить, что в жару возрастает вероятность пожаров.

Специалисты советуют употреблять больше воды без сахара и газа.