Общество

Микрокредитная компания в Великих Луках привлекла внимание прокуратуры

Нарушения федерального закона от 21 декабря 2013 года №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» выявила прокуратура в микрокредитной компании в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

«В общих условиях договора потребительского займа не содержится требований о лимите кредитования, также неправомерно ограничен круг лиц, с которыми может быть заключен договор, чем нарушены требования вышеуказанного закона. Кроме того, в правилах предоставления займа не содержится требований о лимите кредитования», - пояснили в прокуратуре.

С целью устранения указанных нарушений в адрес руководителя организации прокуратура внесла представление.