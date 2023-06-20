Общество

Минздрав хочет расширить список медработников, которые смогут получать социальные выплаты

Минздрав РФ хочет включить в список получателей социальных выплат в размере 11,5 тысяч рублей лаборантов, выполняющих прижизненные гистологические и цитологические исследования вне зависимости от типа государственной и муниципальной медорганизации, а также медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориальному принципу.

Планируется, что в список войдут до трех тысяч работников, не имеющих высшее медицинское образование, пишет RuNews24.

Также социальные выплаты предлагается назначить медицинским работникам, оказывающим не входящую в базовую программу ОМС скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию, говорится в документе ведомства.

Еще одна категория медработников, которым планируется назначить выплаты, – медработники, которые работают в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым.