Общество

Еще один день без осадков прогнозируют в Псковской области 21 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 21 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в этот день в регионе не будет осадков, возможны грозы.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 1 до 6 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +8 до +13 градусов, днем воздух прогреется от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что линевые дожди прогнозируют синоптики в Псковской области на этой неделе, с 19 по 25 июня.