Общество

Любая служба в ВС России будет давать дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж

Прохождение военной службы и, тем более, участие в СВО становятся серьезным преимуществом при поступлении в вузы. Соответствующий комплекс инициатив рабочей группы по СВО и «Единой России» сегодня окончательно одобрен Госдумой, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Андрей Турчак. Фото: Тelegram-канал «Собрание 60»

«Любая служба в ВС РФ будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Прохождение военной службы - не менее значимое индивидуальное достижение, как и призовые места на олимпиадах, спортивных соревнованиях, сдача нормативов ГТО», - отметил он.

Изначально эта идея касалась только «срочников», но в процессе изменения законодательства включили сюда всех участников СВО, в том числе проходящих службу по контракту и добровольцев.

«Приняты и межфракционные поправки, которые позволят ветеранам СВО еще на более льготных условиях поступать на "бюджет" в вузы. Они будут включены в специальную квоту и смогут это делать на выбор по результатам ЕГЭ или по итогам вступительных испытаний вуза. Эти условия заработают уже в приемную кампанию-2023», - рассказал Андрей Турчак.

Ветераны также получат право пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах. «А те, кто до участия в СВО, обучался на платном, смогут перевестись на бесплатное. Правительству поручено определить порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах», - добавил он.