Общество

В Минцифры рассказали, как будет выглядеть и работать электронный паспорт

В России с 26 октября введут электронное удостоверение личности — своего рода «цифровой паспорт» с урезанным функционалом. Проект соответствующего постановления 19 июня опубликовало МВД России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления вносит поправки в Положение о государственной системе миграционного и регистрационного учета. А именно в пункт пять, где перечислены все документы, удостоверяющие личность. Сейчас их там 11, это обычный паспорт, дипломатический, удостоверение моряка, удостоверение беженца, вид на жительство для лица без гражданства и так далее. С 26 октября 2023 года этот список пополнится еще одним документом — «паспортом гражданина Российской Федерации, содержащим электронный носитель информации».

В Министерстве цифрового развития РФ «Парламентской газете» рассказали, что цифровой паспорт будет представлять собой мобильное приложение, и попросили не называть его, собственно, паспортом. По словам пресс-службы ведомства, заменой основному бумажному документу электронная версия не станет, а предъявлять ее можно будет только в ограниченном количестве ситуаций. Их список, равно как и внешний вид и функционал самого приложения, пока что находится в разработке, если все пойдет по плану, их представят общественности в ближайшие месяцы.

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Отметим, к слову, что ранее Минцифры заявляло, что приложение будет иметь «на борту» специальный QR-код, при переходе по которому будут показываться верифицированные личные данные гражданина, а предъявлять его разрешат, например, при покупке алкоголя в магазине.