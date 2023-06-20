Общество

В России в этом году выйдет более 150 новых иностранных настольных игр

Директор по маркетингу холдинга Hobby World Наталья Супрунюк рассказала, что в этом году в магазине компании выйдет более 150 новых игр. 80% релизов, по ее словам, приходится на локализованные зарубежные продукты.

Издательство покупает у иностранных производителей лицензию, а затем игры переводят и адаптируют для российского рынка.

Несколько крупных компаний, производящих популярные настольные игры («Монополия», Uno, «Скрэббл», миниатюры Warhammer), покинули Россию, но на отечественном рынке это не сильно сказалось, пишут «Известия».

В сети GaGa Games отмечают рост рынка в России и постепенный переход к онлайн формату. Также в издательстве добавили, что за последний год выросло количество настольных игр от российских компаний и авторов.

«Рынок растет из года в год. Вместе с этим бурно развиваются маркетплейсы и интернет-магазины, и, как во многих других сферах, продажи всё больше перетекают из оффлайна в онлайн», — рассказал директор по внешним коммуникациям GaGa Games Вячеслав Ратников.

В GaGa Games и Hobby World добавили, что преобладающее большинство иностранных компаний продолжают сотрудничать с русскими продавцами, несмотря на текущую геополитическую ситуацию.

Из-за изменений курса валют, нарушения логистических цепочек, а также финансовых и юридических проблем стоимость некоторых настольных игр значительно поднялась. Особенно сильно заметна разница в цене на миниатюры серии Warhammer от Games Workshop (компания официально покинула российский рынок еще в марте 2022-го): за год ценник на отдельные наборы вырос на 50–70%.