Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Интересные места отдыха в Псковской области
обучение в Псковском медколледже
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа три четверти пути
О покупке жилья в ипотеку
на заказ стекло и зеркала
Голос профсоюзов
Счастливое материнство
«Моя История» ищет менеджера
«Истфакт» Линия Сталина
 
 
 
ещё Общество 20.06.2023 22:421 Подсветку бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове включили в тестовом режиме. ФОТО 21.06.2023 10:330 «ПсковАгроИнвест» предлагает трактористу зарплату до 100 тысяч рублей 21.06.2023 10:150 День солнцестояния празднуют 21 июня 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 21.06.2023 08:330 В России в этом году выйдет более 150 новых иностранных настольных игр 21.06.2023 08:200 В метанол предлагают добавлять вызывающий рвоту денатурат
 
 
 
Самое популярное 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 15.06.2023 23:086 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 16.06.2023 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 15.06.2023 08:4511 Детский футбольный матч остановили из-за действий тренера в Пскове 20.06.2023 13:120 Ливни ожидаются в Псковской области на этой неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День солнцестояния празднуют 21 июня

21.06.2023 10:15|ПсковКомментариев: 0

Признавая ценность культуры разных народов, стремясь к сохранению культурного многообразия и традиций народов мира, Генеральная Ассамблея ООН 20 июня 2019 года приняла резолюцию (A/RES/73/300), согласно которой был учреждён праздник, отмечаемый ежегодно 21 июня. Он получил название Международный день празднования солнцестояния.

Учреждая праздник, ООН стремилась подчеркнуть важность этого календарного события в культуре многих коренных народов, на его связь с их жизненным укладом, традициями и верованиями, пишет calend.ru.

Само по себе являясь астрономическим явлением, солнцестояние представляет собой высшее и низшее положение солнца относительно небесного экватора. Этот день (летнего солнцестояния) часто именуют «самым длинным днём в году». В культуре разных народов он вместе с днём зимнего солнцестояния играл большую роль, а традиции его празднования у разных народов были очень богаты.

Символизируя собой плодородие земли, традиционные системы производства продовольствия, связь с культурными традициями системы сельского хозяйства коренных народов из разных стран мира, эта памятная дата направлена на культурное сплочение и единение на основе самобытности, определения общих элементов культур разных народов. Достижение гармонии на основе сохранения культурного многообразия, по мнению членов Генеральной Ассамблеи ООН, лучшим образом служит целям устойчивого развития мирового сообщества.

Памятная дата признаёт празднование Дня солнцестояния в его различных формах, с учётом культурной специфики разных народов, не загоняя празднование в жёсткие однообразные формы. Генеральная Ассамблея ООН напомнила учреждением этой памятной даты о принципах, заложенных во Всеобщей декларации о культурном многообразии, Декларации ООН о правах коренных народов, необходимости реализации принципов международного сотрудничества не только в политике и экономике, но также и в культурной и социальной сферах.

ООН призывает правительства всех стран мира не препятствовать празднованию Дня солнцестояния малыми и коренными народами, позволяя им в рамках общепринятых норм права совершать действия обрядового характера. Повышение уровня информированности населения стран о традициях и культуре коренных народов с разъяснением тех или иных обрядовых действий, посвящённых Дню солнцестояния, также приветствуется Организацией Объединённых Наций.

Теги: #Солнце
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 125 человек
21.06.2023, 10:450 Джиперы готовят развлечения для гостей фестиваля «Добрый рок 2023» под Псковом 21.06.2023, 10:330 «ПсковАгроИнвест» предлагает трактористу зарплату до 100 тысяч рублей 21.06.2023, 10:190 Псковичам рассказали, в каком доме можно купить квартиру с ипотекой 4,8% 21.06.2023, 10:160 Россиянин заживо сжег приятеля у печи
21.06.2023, 10:150 День солнцестояния празднуют 21 июня 21.06.2023, 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 21.06.2023, 09:510 Автомобиль въехал в городской автобус на Запсковье 21.06.2023, 09:450 Ради продажи квартиры великолучанка погасила долг свыше 100 тысяч рублей
21.06.2023, 09:300 Участники губернаторских выборов встретятся в прямом эфире «ПЛН FM» 21.06.2023, 09:150 «Псков Дача Пати 2023»: рок-опера, бык из-под земли, шатёр с гадалкой 21.06.2023, 09:000 Дом в «одном из самых успешных проектов» псковского застройщика готов к сдаче 21.06.2023, 08:412 Людям до 35 лет могут компенсировать половину аренды жилья
21.06.2023, 08:330 В России в этом году выйдет более 150 новых иностранных настольных игр 21.06.2023, 08:200 В метанол предлагают добавлять вызывающий рвоту денатурат 21.06.2023, 08:000 Компанию «Кинопоиск» проверят на пропаганду ЛГБТ 21.06.2023, 07:400 Жителя Бежаниц осудили за избиение знакомого
21.06.2023, 07:190 Семинар на тему ЕНС пройдет в Дновском районе 21.06.2023, 07:000 В Минцифры рассказали, как будет выглядеть и работать электронный паспорт 20.06.2023, 22:421 Подсветку бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове включили в тестовом режиме. ФОТО 20.06.2023, 22:230 Аварийный кирпичный фасад дома №32 по улице Юбилейной в Пскове демонтируют
20.06.2023, 22:160 Автомобиль и следовавший в Крым автобус столкнулись в Великолукском районе 20.06.2023, 22:000 Две уборщицы избили друг друга швабрами в Новгородской области 20.06.2023, 21:510 Тридцать хозяйственных построек сгорело в Заплюсье 20.06.2023, 21:400 Печерянин заплатит штраф за попытку дать взятку инспектору ДПС
20.06.2023, 21:330 Тематическая экскурсия к дате начала Отечественной войны 1812 года пройдет в Пскове 20.06.2023, 21:200 Минобороны поддержало обращение Михаила Ведерникова о модернизации военного госпиталя в Пскове 20.06.2023, 21:200 День памяти Н.А. Римского-Корсакова отметят в музее-усадьбе композитора 20.06.2023, 21:050 Наталья Исакова вошла в состав двух комиссий Общественной палаты России
20.06.2023, 21:000 Правовой инспектор Псковского облсовпрофа отправилась на семинар в Москву 20.06.2023, 20:480 Заявки участников регионального конкурса многодетных семей рассмотрели в правительстве Псковской области 20.06.2023, 20:400 Великолукский медколледж составил план совместной работы с белорусскими коллегами 20.06.2023, 20:350 Почти 20 кубометров отходов «Экопром» вывозит с территории фестиваля «Виноград» ежедневно
20.06.2023, 20:205 Учителей могут разрешить недоучивать 20.06.2023, 20:091 Аптека-разорительница: как сильно в Псковской области за год подскочили цены на лекарства 20.06.2023, 20:000 Конкурс ремесленных мастер-классов пройдет на фестивале «Исаборг» в Изборске 20.06.2023, 19:510 Около 200 ребят объединит Международный лагерь «Курган Дружбы»
20.06.2023, 19:400 Еще один день без осадков прогнозируют в Псковской области 21 июня 20.06.2023, 19:290 «Управляйки» Великих Лук отчитались о работе за 20 июня 20.06.2023, 19:200 Новый вид паспорта может появиться в России осенью 20.06.2023, 19:192 Борщевик: есть ли рецепт победы?
20.06.2023, 19:070 Сын Людмилы Холод: Нужен ли вечер памяти — решать факультету 20.06.2023, 19:001 Спрос на элитное жилье в России вырос на 70% 20.06.2023, 18:500 Опрос ПЛН-ТВ: На каких условиях псковичи согласились бы на шестидневную рабочую неделю? 20.06.2023, 18:450 Микрокредитная компания в Великих Луках привлекла внимание прокуратуры
20.06.2023, 18:300 Власти Псковской области выделят дополнительно 50 млн рублей на подготовку районов к зиме 20.06.2023, 18:270 Полицейские повторно задержали нетрезвого водителя Ford Focus в Опочке 20.06.2023, 18:201 Состояние и ремонт дорог Псковской области обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 20.06.2023, 18:150 Музыка будущего зазвучит в Варлаамовской башне в Пскове
20.06.2023, 18:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 июня 20.06.2023, 18:031 Разработка проекта реконструкции Ольгинского моста в Пскове подходит к завершению 20.06.2023, 18:000 Органный концерт «Бесконечная красота барокко» состоится в Пскове 20.06.2023, 18:001 Минздрав хочет расширить список медработников, которые смогут получать социальные выплаты
20.06.2023, 17:570 Почти 3 миллиона жителей России привились от клещевого энцефалита 20.06.2023, 17:541 Владимир Кузь назвал одну из наиболее высокооплачиваемых профессий в регионе 20.06.2023, 17:520 Пропавший батискаф OceanGate мог застрять среди обломков «Титаника» 20.06.2023, 17:440 Псковскую часть трассы до Петербурга тоже планируют сделать четырехполосной
20.06.2023, 17:250 Панихида по архимандриту Иоанну (Крестьянкину) состоится в Псково-Печерском монастыре  20.06.2023, 17:230 Александр Серавин провел заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям 20.06.2023, 17:030 Фельдшера наказали в Псковской области за фиктивную вакцинацию пациентов от COVID-19 20.06.2023, 16:452 Владимир Кузь: Я за развитие пешеходного и велосипедного движения в Пскове
20.06.2023, 16:330 «Беседка»: О начале работы общественного штаба по наблюдению за выборами. ВИДЕО 20.06.2023, 16:250 Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту 20.06.2023, 16:142 Эксперимент с бескондукторной оплатой в автобусах Пскова провалился из-за «зайцев» 20.06.2023, 16:062 Ремонт дорог сейчас стал более комплексным — Владимир Кузь 
20.06.2023, 15:410 Любая служба в ВС России будет давать дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж 20.06.2023, 15:350 Пушкинский сквер благоустраивают в Великих Луках. ФОТО 20.06.2023, 15:310 Подрядчик выйдет на Северный обход Пскова в июле — Станислав Стармолотов  20.06.2023, 15:270 «Кузница»: Работа муниципального предприятия Пскова «Горводоканал». ВИДЕО
20.06.2023, 15:190 Более 200 км дорог планируют отремонтировать в Псковской области в 2023 году  20.06.2023, 15:164 Должностной знак губернатора Псковской области предстоит утвердить депутатам 20.06.2023, 15:070 Наталья Горбачева о ДЭГ: Главное, чтобы не подвела связь 20.06.2023, 15:031 Начинается видеотрансляция брифинга о состоянии и ремонте дорог Псковской области
20.06.2023, 14:560 Мошенники рассылают фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей - ВТБ 20.06.2023, 14:551 «Гонки по вертикали»: кандидатский квартет, мунфильтр, новый иноагент и визит Собчак 20.06.2023, 14:442 Дневник отца-фронтовика принёс псковский пенсионер на приём к Армену Мнацаканяну 20.06.2023, 14:371 Избирательная система России достигла высокого уровня — Наталья Горбачева
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru