Общество

Международный день скейтбординга отмечают 21 июня

Международный день скейтбординга отмечают 21 июня. Скейтбординг — катание на скейтборде — роликовой доске, состоящей из толстой фанеры, которая установлена на колёса небольшого диаметра (ролики). Человека, занимающегося скейтбордингом, называют скейтбордистом или скейтером.

Скейт-парк на улице Леона Поземского в Пскове

Сегодня катание на скейборде популярно во всём мире, как у детей, так и у взрослых. Скейтбординг же с выполнением различных трюков даже относят к экстремальным видам спорта, пишет calend.ru.

Сам праздник появился в 2004 году. Его инициаторами выступили американские скейтбордисты, которые впервые провели такой день на Западном побережье США. И в том же году Международная Ассоциация Скейтборд Компаний (International Association of Skateboard Companies, IASC), куда входят все крупнейшие компании, задействованные в скейтборд-индустрии, от брендов и журналов до мировых дистрибьютеров, объявила 21 июня Днем скейтбординга (Go Skateboarding Day). С тех пор этот праздник отмечается ежегодно.

Напомним, 24 июня в Пскове состоится фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц». На протяжении всего дня будут проходить соревнования по семи направлениям уличного спорта, а также показательные выступления участников.