Общество

Путин не исключил введение уголовной ответственности за намеренный поджог травы и леса

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможность введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности и лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности или лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», - говорится в тексте поручения, который приводит ТАСС.

Рассмотреть соответствующую возможность в срок до 1 августа глава государства поручил по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 17 мая.