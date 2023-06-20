Общество

Наталья Федорова: Борьба с борщевиком ведется круглый год

Работа по борьбе с борщевиком ведется круглый год. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Тема борщевика она, с одной стороны, очень печальная и проблемная, но с другой стороны, благодаря тому, что мы уже делаем, есть реальные результаты. Это тема "каждый день", потому что каждый день мы встречаем участок дороги, когда работаем с дорожниками, либо это чей-то участок в собственности. Ответственность за это лежит на собственниках земельных участков. Это вызывает определенную сложность, сложности есть при работе с федеральными землями, естественно, при работе с застройщиками, дорожниками, электриками, с газовщиками. Даже просто с собственниками. Работаем абсолютно со всеми сейчас, и работа ведется круглый год. Зимой уведомляем, составляем карты. Это огромная система работы по району. Когда я пришла, таких четких сведений не было, сейчас это все систематизировано. Сейчас активная фаза контроля: кто заложил средства, кто обработал, все ведется. Если видим или предполагаем, что что-то не доработано – встречаемся с людьми. В этом году на повороте на Родину обработка проведена другим способом, и это дает результаты, мы ищем варианты выхода на более современные способы обработки», – рассказала Наталья Федорова.

Глава района добавила, что в вопросе борьбы с борщевиком необходима коллективная ответственность, так как нередки случаи, когда конкретный собственник ответственно подходит к обработке участков, а его соседи этого не делают.