Общество

Наталья Федорова о реализации нацпроектов и разгаре сельскохозяйственного сезона

Новым гостем программы «Гайд-парк» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала глава Псковского района Наталья Федорова. Она рассказала о реализации нацпроектов, разгаре сельскохозяйственного сезона, а также о борьбе с борщевиком в Псковском районе.

О выездах и личном контроле

— Сегодня мы говорим о реализации национальных проектов и разгаре сельскохозяйственного сезона. Естественно, найдутся и те темы, которые кажутся менее заметными в общем потоке дел, но отсюда не менее важными. Итак, на дворе середина, уже вторая половина июня, активный сезон строительства и благоустройства. Погода для этих целей стоит самая благоприятная. Конечно, ключевые инфраструктурные проекты, как правило, выполняются по национальным проектам и государственным программам. Много времени мы уделяем этой теме практически в каждой нашей программе. Разумеется, в своей работе вы еще больше этой теме уделяете времени. Обращает на себя внимание, что в социальных сетях вас можно видеть практически ежедневно, на рабочих выездах, каких-то планерках и так далее. Почему, Наталья Анатольевна, такое личное внимание к этим темам? Действительно, разного рода объекты: образовательные, инженерные, всевозможные.

— Наступила та самая горячая пора, в прямом и в переносном смыслах. Мы прекрасно понимаем, что именно в этот сезон идут все основные работы и по строительству и, соответственно, по капремонту, по ремонтам образовательных учреждений. Период у всех непростой и горячий. Почему личное участие? Потому что каждый объект требует повышенного внимания. Вот я иногда пишу: «Здесь особое внимание», потом думаю, ведь каждый объект требует повышенного внимания. И есть такие моменты, когда, казалось бы, вроде все идет хорошо. Вроде как что-то движется, потом ты понимаешь, что здесь надо было пораньше обратить внимание. Поэтому, учитывая опыт прошлых лет, сейчас не упускаю ничего, стараюсь, по крайней мере, не упускать ничего. И всегда личный контроль, он реально дает результаты. Поэтому какой бы ни был сложный график и как бы ни было сложно, выезды - это сейчас неотъемлемая часть. Это каждодневно.

Кроме того, есть же еще и другой контроль. Сейчас по каждому объекту создана группа или в определенных нацпроектах есть ссылки на видеокамеру. Это еще плюс к каждодневному контролю. То есть хорошо понимаешь, что происходит на объекте, хорошо понимаешь это и по документам, с которыми работаешь. Ну и в данном случае, мне кажется, такая системная работа позволяет избежать каких-то проблем. Мы прекрасно понимаем, что проблем хватает везде. Элементарно, кто-то в квартире ремонт делает и все равно сталкивается с определенными проблемами. А уж на крупных объектах, ответственность за которые и по срокам, и по качеству огромная, конечно, это абсолютно внимание каждому аспекту. Это уже девиз.

— Наталья Анатольевна, разноплановость объектов, конечно, обращает на себя внимание, как я уже сказала, и образовательные, и физкультурно-спортивные объекты, и инженерная инфраструктура, и объекты благоустройства, так часто в это время года вспоминаемая программа формирования комфортной городской среды, потому что было голосование, подведены итоги, идут работы по прошлому году. То есть целый комплекс, целая серия, можно так назвать, выездов по самым разным объектам. Вот расскажите подробнее, на какие объекты в последнее время вы выезжали с контрольными выездами?

— Здесь есть один очень большой плюс, о котором мы говорили и упоминали, - это комплексное развитие территорий. Например, вчера я была в Торошино, еще раз упомяну, там сразу три объекта, поэтому очень удобно. Соответственно, уделяется внимание по времени побольше, но зато каждый объект в еженедельном режиме контролируешь. Это и Дом культуры, где работа движется хорошими темпами, с подрядчиком есть полное понимание. Вот вчера отрабатывали очередной раз и по цветовым уже решениям, потому что даже на фасаде сделана и штукатурка, и шпаклевка. Часть фасада уже готова, в принципе, даже к покраске. Работы идут очень хорошими темпами. Поэтому здесь мы понимаем реально, что по срокам укладываемся. Сейчас вопрос дополнительно, конечно, прорабатывается по оборудованию, по закупке. Это уже хорошее движение к финишу.

Что касается школы, федеральный проект «Успех каждого ребенка», - это ремонт спортивного зала. Есть проблемные вопросы к подрядчику по полам, по обустройству полов. И я уже сама лично с ним встречалась, проводила рабочую встречу и обозначила эту проблему. Вчера договорились, что это будут комиссионные обследования, потому что такую работу принимать мы не будем.

— Часто так бывает, когда вы лично смотрите на что-то и прекрасно понимаете, что «нет»?

— К счастью, не очень часто, но есть такие моменты, и мимо них пройти уже невозможно. Здесь, в данном случае, работа будет дальше вестись в кратчайшие сроки, потому что это очень важно. Вчера я побывала в новом ФАПе, который достроен в Торошино, все хорошо, он уже начал работу. Работает молодой фельдшер. Пообщались по оборудованию, посмотрели, и от жителей отзыв получила. В сравнении с тем, что было, это замечательно, все довольны. Поэтому каждый выезд сопровождается сразу несколькими объектами.

Про соцсети могу сразу сказать, что иногда даже не успеваю. Но, наверное, надо просто где-то другие форматы искать. Это для меня тоже повод поработать еще дополнительно. Очень много выездов. Понимаете, выезд есть плановый, когда планируешь, а иногда – нет. Я же еду и у меня по пути логистика тоже выстраивается. Или по каким-то другим делам, в прошлую пятницу вечером сажали деревья в Неелово. Договорились с жителями сделать это хорошее дело. Конечно, прошла по площадке, встретилась, пригласила сразу туда подрядчика по детской площадке, потому что были вопросы. Соответственно, решаешь несколько дел.

Детский сад «Рябинушка» и ремонт образовательных учреждений

— Отдельно вынесу вопрос создания дополнительных групп для дошкольников в детском саду «Рябинушка». В рамках муниципального контракта работы возобновились. Новый подрядчик трудится. Если все пойдет, как оно должно быть, когда ожидаете полной готовности объекта?

— Хороший вопрос. Спасибо, потому что объект, действительно, оказался непростым, хотя, казалось бы, что подводных камней мало, а на самом деле вот, выплыли. Подрядчик, с которым был заключен муниципальный контракт, интересная ситуация, его и в РНП не внесли, потому что он сделал 60% работ, но очень медленно. Он затянул все сроки. Мы расторгли с ним контракт только в этом году, хотя он должен был еще в конце прошлого года сдать объект. Понимаете, какая ситуация тоже бывает? Но тут уже были приняты жесткие меры, расторгли контракт и заключили новый контракт. И второй подрядчик все реально понимает. Мы с ним еженедельно тоже встречаемся сейчас на площадке. Сроки очень ограниченные. То есть в июле он должен завершить работы. Соответственно, мы уже сейчас готовимся к процессу лицензирования. Закуплено все необходимое оборудование, буквально остались жалюзи, какие-то еще недостающие элементы. В начале августа поставлена задача, чтобы группа уже была. Потому что были проблемы, которые можно было решить по-другому. Поэтому, я считаю, раз сами где-то затянули, теперь сроки более жесткие.

— Раз уж обратились к теме образования, то продолжим. Пока дети на каникулах, взрослые готовят школы к новому учебному году. Как идет этот процесс? Я хочу напомнить, что образовательная сфера - это ваша особая гордость и радость. На нужды образования отдается значительная часть бюджета района, и вы каждый год не то, чтобы отстаиваете, понятно, что и депутатский корпус понимает важность этой темы, но, тем не менее, по хорошему лоббируете такое хорошее, крепкое финансирование сферы образования.

— На самом деле, действительно, так. Мы понимаем, что дети должны учиться в хороших условиях. Это первый посыл, потому что будущее строится сейчас. Здания уже возрастные: и детских садов, и школ. Каждый год мы увеличиваем эту сумму. Вот буквально позавчера на сессии депутаты утвердили еще дополнительные средства, то есть сейчас порядка 26 миллионов выделено на ремонтные работы в этом году. Это только наши районные средства. Плюс еще у нас есть и федеральные на ремонт Тямшанской гимназии в рамках нацпроекта. Вот, опять же, спортзал в Торошино. То есть если сумму сложить, то получается порядка 62 миллионов. Это очень солидная сумма.

На самом деле, работ будет проведено много. И, конечно, это в первую очередь все те системы водоснабжения, канализирования, устранение предписаний по различным направлениям. Это даже благоустройство. Меня очень радует, что мы с прошлого года целенаправленно стали выделять деньги на благоустройство. На спил старых деревьев, где-то на планировку территории. Это очень важно. Где-то асфальт даже делаем, там, где это уже десятилетия требовало. Конечно, особое внимание пищеблокам. Эта программа у нас действует, и мы также увеличиваем финансирование на нее. Поэтому школы будут готовы и качественно будут готовы к началу нового учебного года.

Что касается нацпроекта, конечно, коснусь отдельно Тямшанской гимназии. Да, это ближний ко мне объект, потому и контролировать удобно. С утра пошла и начала рабочий день оттуда. Часто бываю, потому что, в принципе, работы выполняются качественно, выполняются они с опережением срока, потому что и начали мы работу тоже рано с подрядчиком. Какие-то нюансы всегда есть. Есть какие-то объемы, которые идут там в плюс или минус, но работа постоянная. Так что здесь уже мы приводим к красоте.

О сельском хозяйстве в Псковском районе

— Мы переходим к очень важной отрасли для развития Псковского района. Это, конечно, сельское хозяйство, это исконная отрасль вашего муниципалитета. Радуются ли жаркой погоде хозяйственники? Как живут аграрии в этом году в целом? И тут я спрашиваю не только про крупные, естественно, и про малые фермерские хозяйства, чтобы картина была полной.

— Что хочется отметить. Наверное, начну с того, радуются или нет. Не особо радуются, понятно, потому что дождя ждут все. Вчера коротенький буквально прошел в определенных местах. Сейчас начался активный период заготовки сочных кормов, влаги не хватает. Реально это ощущается и на показателях молока, которые пока в норме. Но понимаем, что определенные риски есть. Сельское хозяйство - зона всегда рискованная. И каждый год какие-то сюрпризы преподносит. Вот здесь погода - опять же сюрприз. Весенний сев прошел хорошо, и по всем критериям, и показателям, увеличены посевные площади, что очень радует. Есть такие возможности. Земли вводятся в оборот, это самый главный показатель. Увеличение площадей - это значит увеличение, соответственно, объема валовой продукции. Поэтому по зерновым есть прогресс и движение вперед, по рапсу, по кукурузе. Увеличение произошло по площади высадки картофеля. Вот сейчас идет активная заготовка собственных кормов. И уже началась заготовка соломы, а также сейчас идет заготовка силоса. Вчера ездила в Купровщину, там на полях очень хорошо. Порадовало, что и техника хорошая работает, и активно очень процесс идет. Так что здесь все работают в хорошем режиме.

То, что касается овощей закрытого грунта. Вот, опять же, побывала в теплицах. И понятно, что очень сложный период для тепличного хозяйства. С одной стороны, для овощей вроде как и неплохо, есть световой день, тепло, замечательно, но людям тяжело, конечно. Поэтому режим работы перестроен. Работают они в те часы, когда это возможно. И, конечно, ручного труда все равно с растениями много остается, но урожай ожидается хороший. Томаты уже созревают.

Что хотелось бы отметить по животноводству. Пастбищное животноводство - это тоже отдельная тема, потому что животным тяжело. Но были уже такие периоды, то есть не первое лето такое жаркое. Есть технологии, которые применяются в животноводстве и, конечно, которые уже обеспечивают более щадящий режим для животных. И поэтому производство молока у нас, по сравнению с прошлым периодом, увеличилось. Мы, конечно, понимаем, за счет чего он значительно увеличился. Потому что вводится уже первый этап крупнейшей фермы Ажово, о котором мы говорили. Это инвестиционный проект ООО «ПсковАгроИнвест». Показатели хорошие. Хочется только пожелать нам всем хорошей погоды, совмещенной с нормальными условиями. Дождя, конечно, всем нужно.

— Про «ПсковАгроИнвест». Недавно предприятие отметило 20-летие. Значительные, я думаю, финансовые средства в бюджет от этого предприятия тоже получаете. Такой флагман сельского хозяйства.

— Есть очень много планов по развитию. И это здорово, потому что это целый комплекс, это уже холдинг своего рода. От сырья до уже непосредственно готовой продукции. Поэтому, конечно, да, это налоговые поступления, это занятость людей, что очень важно, это развитие территории. Социальное партнерство, забота о людях проявляется везде. И я очень благодарна Ирине Геннадьевне Толмачевой и Александру Николаевичу Братчикову за такой подход, потому что очень важно.

Я говорила о том, что когда есть на территории крепкое хозяйство, это значит жизнь есть, она будет всегда. Это определяющий фактор, поэтому в данном случае хочется пожелать им удачи, освоения новых направлений развития.

Борьба с борщевиком

— Какие меры в отношении борщевика предпринимает администрация района? Я тут хочу подчеркнуть, что далеко не только вы ответственны за борьбу с борщевиком. Ответственны все, кто владеет землей.

— Тема борщевика, с одной стороны, очень печальная и проблемная, но с другой стороны, благодаря тому, что мы уже делаем, есть реальные результаты. Это тема «каждый день», потому что каждый день мы встречаем участок дороги, когда работаем с дорожниками, либо это чей-то участок в собственности. Ответственность за это лежит на собственниках земельных участков. Это вызывает определенную сложность, сложности есть при работе с федеральными землями, естественно, при работе с застройщиками, дорожниками, электриками, с газовщиками. Даже просто с собственниками. Работаем абсолютно со всеми сейчас, и работа ведется круглый год. Зимой уведомляем, составляем карты. Это огромная система работы по району. Когда я пришла, таких четких сведений не было, сейчас это все систематизировано. Сейчас активная фаза контроля: кто заложил средства, кто обработал, все ведется. Если видим или предполагаем, что что-то не доработано – встречаемся с людьми.

В этом году на повороте на Родину обработка проведена другим способом, и это дает результаты, мы ищем варианты выхода на более современные способы обработки. Буквально вчера встречалась с потенциальным подрядчиком. И мы уже планируем деятельность на следующий год. Поэтому здесь работа ведется масштабно. Не всегда сразу, к сожалению, результаты есть.

И хотелось бы, чтобы все понимали, что, если все будут относиться к этому очень серьезно и ответственно, то результатов мы достигнем гораздо быстрее. А пока увеличивается финансирование и региональное. В этом году нас более 3 миллионов выделено. В сетях видела где-то отзыв: «Столько денег выделено, а борщевик-то растет». Наверное, надо дать информацию еще раз о том, что эта региональная субсидия и районное софинансирование выделяется на обработку участка в границах населенного пункта. И главы, каждый, заключает договор с подрядчиком. И все волости у нас отрабатывают это.

Сейчас ведется повторная обработка. Уже и после первого этапа мы видим результаты. То есть реально здесь будет результат. Еще раз хочу обратить внимание всех, что собственников у земельных участков сейчас много, но работу ведем мы со всеми. Если вы считаете, что где-то недостаточно обработаны участки или где-то есть заросли, пожалуйста, сообщите в администрацию. Я еще раз обращаю внимание, что карта эта есть, схема есть, и мы будем рады информации. Хотя, мне кажется, что мы достаточно хорошо знаем эти участки.

Туристический сезон на Талабских островах

— Не могу не спросить про Талабские острова. Естественно, туристический сезон, паломнический сезон. Большой ли поток, навигация? Новая техника работает? Мы все еще не привыкли к тому, что она уже действующая, она все еще новая техника. Ну и, конечно, это особая территория, не без проблем. Проблемами этими вы занимаетесь?

— С 27 апреля началась навигация. И вот на этот период уже более 1300 человек перевезено. Что касается туристов и паломников, то здесь, действительно, новые катера востребованы, большие группы перевозят. Катера востребованы, транспортная доступность хорошая.

То, что касается проблем, - они реально есть. И да, действительно, работаем не первый год тоже. Проблемы есть с вывозом мусора, но мы работаем по этой теме. Очень активно взаимодействуем с Александром Петровичем Киселевым, постоянно на связи. И мы знаем, как обстоят дела, и когда, сколько мусора будет вывезено. То есть он убирается.

Работаем над развитием территории. Ежегодно многое делается по благоустройству. И в этом году мы устанавливаем новые торговые павильоны на маленьких участках, которые предназначены для этого. Приводим еще с весны в порядок площадки, на которых расположены фото-зоны, скамейки для отдыха. Для туристов и паломников, действительно, хочется создать более комфортные условия.

Работаем и с бизнесом в какой-то степени, потому что понимаем, что инвестиции туда должны быть. Я надеюсь, что все равно эта мысль дойдет. Ну и сами мы не сидим на месте. В этом году мы ремонтируем здание, которое принадлежит муниципалитету, чтобы создать там информационно-туристический центр. Ну, может быть, громко сказано. Маленькое отделение для того, чтобы туристы получали больше информации об островах. Чтобы смогли там отдыхать, проводить какое-то время. Планов много, я надеюсь, что все-таки и с туристическим бизнесом мы найдем больше понимания в этом вопросе. Готовы работать. Тема борщевика там тоже звучит. По сравнению с прошлым годом, в этом году увеличили площадь обработки. И эффект есть. По труднодоступным местам тоже думаем применить новую технологию. Не стоим на месте.

Беседовала Любовь Кузнецова