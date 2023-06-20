Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
Господин Рейтингомер
Топ уютных летних террас Пскова
на заказ стекло и зеркала
«Истфакт» Линия Сталина
Муниципальная реформа три четверти пути
«Моя История» ищет менеджера
обучение в Псковском медколледже
Голос профсоюзов
О покупке жилья в ипотеку
Интересные места отдыха в Псковской области
 
 
 
ещё Общество 20.06.2023 22:421 Подсветку бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове включили в тестовом режиме. ФОТО 21.06.2023 18:310 Tele2 определила, с какой целью российские путешественники посещали Псков 21.06.2023 18:270 Быть единственным мужчиной в женском коллективе мечтают 4% россиян — опрос 21.06.2023 18:210 Наталья Федорова о реализации нацпроектов и разгаре сельскохозяйственного сезона 21.06.2023 17:550 Заявки на пятый заезд «Школы молодого патриота» от псковичей начнут принимать 23 июня 21.06.2023 17:480 Эксперт посоветовала родителям не запрещать подросткам общаться с «плохой компанией»
 
 
 
Самое популярное 15.06.2023 23:086 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 16.06.2023 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 15.06.2023 08:4511 Детский футбольный матч остановили из-за действий тренера в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Наталья Федорова о реализации нацпроектов и разгаре сельскохозяйственного сезона

21.06.2023 18:21|ПсковКомментариев: 0

Новым гостем программы «Гайд-парк» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала глава Псковского района Наталья Федорова. Она рассказала о реализации нацпроектов, разгаре сельскохозяйственного сезона, а также о борьбе с борщевиком в Псковском районе.

 

О выездах и личном контроле 

— Сегодня мы говорим о реализации национальных проектов и разгаре сельскохозяйственного сезона. Естественно, найдутся и те темы, которые кажутся менее заметными в общем потоке дел, но отсюда не менее важными. Итак, на дворе середина, уже вторая половина июня, активный сезон строительства и благоустройства. Погода для этих целей стоит самая благоприятная. Конечно, ключевые инфраструктурные проекты, как правило, выполняются по национальным проектам и государственным программам. Много времени мы уделяем этой теме практически в каждой нашей программе. Разумеется, в своей работе вы еще больше этой теме уделяете времени. Обращает на себя внимание, что в социальных сетях вас можно видеть практически ежедневно, на рабочих выездах, каких-то планерках и так далее. Почему, Наталья Анатольевна, такое личное внимание к этим темам? Действительно, разного рода объекты: образовательные, инженерные, всевозможные.

— Наступила та самая горячая пора, в прямом и в переносном смыслах. Мы прекрасно понимаем, что именно в этот сезон идут все основные работы и по строительству и, соответственно, по капремонту, по ремонтам образовательных учреждений. Период у всех непростой и горячий. Почему личное участие? Потому что каждый объект требует повышенного внимания. Вот я иногда пишу: «Здесь особое внимание», потом думаю, ведь каждый объект требует повышенного внимания. И есть такие моменты, когда, казалось бы, вроде все идет хорошо. Вроде как что-то движется, потом ты понимаешь, что здесь надо было пораньше обратить внимание. Поэтому, учитывая опыт прошлых лет, сейчас не упускаю ничего, стараюсь, по крайней мере, не упускать ничего. И всегда личный контроль, он реально дает результаты. Поэтому какой бы ни был сложный график и как бы ни было сложно, выезды - это сейчас неотъемлемая часть. Это каждодневно.

Кроме того, есть же еще и другой контроль. Сейчас по каждому объекту создана группа или в определенных нацпроектах есть ссылки на видеокамеру. Это еще плюс к каждодневному контролю. То есть хорошо понимаешь, что происходит на объекте, хорошо понимаешь это и по документам, с которыми работаешь. Ну и в данном случае, мне кажется, такая системная работа позволяет избежать каких-то проблем. Мы прекрасно понимаем, что проблем хватает везде. Элементарно, кто-то в квартире ремонт делает и все равно сталкивается с определенными проблемами. А уж на крупных объектах, ответственность за которые и по срокам, и по качеству огромная, конечно, это абсолютно внимание каждому аспекту. Это уже девиз.

— Наталья Анатольевна, разноплановость объектов, конечно, обращает на себя внимание, как я уже сказала, и образовательные, и физкультурно-спортивные объекты, и инженерная инфраструктура, и объекты благоустройства, так часто в это время года вспоминаемая программа формирования комфортной городской среды, потому что было голосование, подведены итоги, идут работы по прошлому году. То есть целый комплекс, целая серия, можно так назвать, выездов по самым разным объектам. Вот расскажите подробнее, на какие объекты в последнее время вы выезжали с контрольными выездами?

— Здесь есть один очень большой плюс, о котором мы говорили и упоминали, - это комплексное развитие территорий. Например, вчера я была в Торошино, еще раз упомяну, там сразу три объекта, поэтому очень удобно. Соответственно, уделяется внимание по времени побольше, но зато каждый объект в еженедельном режиме контролируешь. Это и Дом культуры, где работа движется хорошими темпами, с подрядчиком есть полное понимание. Вот вчера отрабатывали очередной раз и по цветовым уже решениям, потому что даже на фасаде сделана и штукатурка, и шпаклевка. Часть фасада уже готова, в принципе, даже к покраске. Работы идут очень хорошими темпами. Поэтому здесь мы понимаем реально, что по срокам укладываемся. Сейчас вопрос дополнительно, конечно, прорабатывается по оборудованию, по закупке. Это уже хорошее движение к финишу.

Что касается школы, федеральный проект «Успех каждого ребенка», - это ремонт спортивного зала. Есть проблемные вопросы к подрядчику по полам, по обустройству полов. И я уже сама лично с ним встречалась, проводила рабочую встречу и обозначила эту проблему. Вчера договорились, что это будут комиссионные обследования, потому что такую работу принимать мы не будем.

— Часто так бывает, когда вы лично смотрите на что-то и прекрасно понимаете, что «нет»?

—  К счастью, не очень часто, но есть такие моменты, и мимо них пройти уже невозможно. Здесь, в данном случае, работа будет дальше вестись в кратчайшие сроки, потому что это очень важно. Вчера я побывала в новом ФАПе, который достроен в Торошино, все хорошо, он уже начал работу. Работает молодой фельдшер. Пообщались по оборудованию, посмотрели, и от жителей отзыв получила. В сравнении с тем, что было, это замечательно, все довольны. Поэтому каждый выезд сопровождается сразу несколькими объектами.

Про соцсети могу сразу сказать, что иногда даже не успеваю. Но, наверное, надо просто где-то другие форматы искать. Это для меня тоже повод поработать еще дополнительно. Очень много выездов. Понимаете, выезд есть плановый, когда планируешь, а иногда – нет. Я же еду и у меня по пути логистика тоже выстраивается. Или по каким-то другим делам, в прошлую пятницу вечером сажали деревья в Неелово. Договорились с жителями сделать это хорошее дело. Конечно, прошла по площадке, встретилась, пригласила сразу туда подрядчика по детской площадке, потому что были вопросы. Соответственно, решаешь несколько дел.

Детский сад «Рябинушка» и ремонт образовательных учреждений

— Отдельно вынесу вопрос создания дополнительных групп для дошкольников в детском саду «Рябинушка». В рамках муниципального контракта работы возобновились. Новый подрядчик трудится. Если все пойдет, как оно должно быть, когда ожидаете полной готовности объекта?

— Хороший вопрос. Спасибо, потому что объект, действительно, оказался непростым, хотя, казалось бы, что подводных камней мало, а на самом деле вот, выплыли. Подрядчик, с которым был заключен муниципальный контракт, интересная ситуация, его и в РНП не внесли, потому что он сделал 60% работ, но очень медленно. Он затянул все сроки. Мы расторгли с ним контракт только в этом году, хотя он должен был еще в конце прошлого года сдать объект. Понимаете, какая ситуация тоже бывает? Но тут уже были приняты жесткие меры, расторгли контракт и заключили новый контракт. И второй подрядчик все реально понимает. Мы с ним еженедельно тоже встречаемся сейчас на площадке. Сроки очень ограниченные. То есть в июле он должен завершить работы. Соответственно, мы уже сейчас готовимся к процессу лицензирования. Закуплено все необходимое оборудование, буквально остались жалюзи, какие-то еще недостающие элементы. В начале августа поставлена задача, чтобы группа уже была. Потому что были проблемы, которые можно было решить по-другому. Поэтому, я считаю, раз сами где-то затянули, теперь сроки более жесткие.

— Раз уж обратились к теме образования, то продолжим. Пока дети на каникулах, взрослые готовят школы к новому учебному году. Как идет этот процесс? Я хочу напомнить, что образовательная сфера - это ваша особая гордость и радость. На нужды образования отдается значительная часть бюджета района, и вы каждый год не то, чтобы отстаиваете, понятно, что и депутатский корпус понимает важность этой темы, но, тем не менее, по хорошему лоббируете такое хорошее, крепкое финансирование сферы образования.

— На самом деле, действительно, так. Мы понимаем, что дети должны учиться в хороших условиях. Это первый посыл, потому что будущее строится сейчас. Здания уже возрастные: и детских садов, и школ. Каждый год мы увеличиваем эту сумму. Вот буквально позавчера на сессии депутаты утвердили еще дополнительные средства, то есть сейчас порядка 26 миллионов выделено на ремонтные работы в этом году. Это только наши районные средства. Плюс еще у нас есть и федеральные на ремонт Тямшанской гимназии в рамках нацпроекта. Вот, опять же, спортзал в Торошино. То есть если сумму сложить, то получается порядка 62 миллионов. Это очень солидная сумма.

На самом деле, работ будет проведено много. И, конечно, это в первую очередь все те системы водоснабжения, канализирования, устранение предписаний по различным направлениям. Это даже благоустройство. Меня очень радует, что мы с прошлого года целенаправленно стали выделять деньги на благоустройство. На спил старых деревьев, где-то на планировку территории. Это очень важно. Где-то асфальт даже делаем, там, где это уже десятилетия требовало. Конечно, особое внимание пищеблокам. Эта программа у нас действует, и мы также увеличиваем финансирование на нее. Поэтому школы будут готовы и качественно будут готовы к началу нового учебного года.

Что касается нацпроекта, конечно, коснусь отдельно Тямшанской гимназии. Да, это ближний ко мне объект, потому и контролировать удобно. С утра пошла и начала рабочий день оттуда. Часто бываю, потому что, в принципе, работы выполняются качественно, выполняются они с опережением срока, потому что и начали мы работу тоже рано с подрядчиком. Какие-то нюансы всегда есть. Есть какие-то объемы, которые идут там в плюс или минус, но работа постоянная. Так что здесь уже мы приводим к красоте.

О сельском хозяйстве в Псковском районе

— Мы переходим к очень важной отрасли для развития Псковского района. Это, конечно, сельское хозяйство, это исконная отрасль вашего муниципалитета. Радуются ли жаркой погоде хозяйственники? Как живут аграрии в этом году в целом? И тут я спрашиваю не только про крупные, естественно, и про малые фермерские хозяйства, чтобы картина была полной.

— Что хочется отметить. Наверное, начну с того, радуются или нет. Не особо радуются, понятно, потому что дождя ждут все. Вчера коротенький буквально прошел в определенных местах. Сейчас начался активный период заготовки сочных кормов, влаги не хватает. Реально это ощущается и на показателях молока, которые пока в норме. Но понимаем, что определенные риски есть. Сельское хозяйство - зона всегда рискованная. И каждый год какие-то сюрпризы преподносит. Вот здесь погода - опять же сюрприз. Весенний сев прошел хорошо, и по всем критериям, и показателям, увеличены посевные площади, что очень радует. Есть такие возможности. Земли вводятся в оборот, это самый главный показатель. Увеличение площадей - это значит увеличение, соответственно, объема валовой продукции. Поэтому по зерновым есть прогресс и движение вперед, по рапсу, по кукурузе. Увеличение произошло по площади высадки картофеля. Вот сейчас идет активная заготовка собственных кормов. И уже началась заготовка соломы, а также сейчас идет заготовка силоса. Вчера ездила в Купровщину, там на полях очень хорошо. Порадовало, что и техника хорошая работает, и активно очень процесс идет. Так что здесь все работают в хорошем режиме.

То, что касается овощей закрытого грунта. Вот, опять же, побывала в теплицах. И понятно, что очень сложный период для тепличного хозяйства. С одной стороны, для овощей вроде как и неплохо, есть световой день, тепло, замечательно, но людям тяжело, конечно. Поэтому режим работы перестроен. Работают они в те часы, когда это возможно. И, конечно, ручного труда все равно с растениями много остается, но урожай ожидается хороший. Томаты уже созревают.

Что хотелось бы отметить по животноводству. Пастбищное животноводство - это тоже отдельная тема, потому что животным тяжело. Но были уже такие периоды, то есть не первое лето такое жаркое. Есть технологии, которые применяются в животноводстве и, конечно, которые уже обеспечивают более щадящий режим для животных. И поэтому производство молока у нас, по сравнению с прошлым периодом, увеличилось. Мы, конечно, понимаем, за счет чего он значительно увеличился. Потому что вводится уже первый этап крупнейшей фермы Ажово, о котором мы говорили. Это инвестиционный проект ООО «ПсковАгроИнвест». Показатели хорошие. Хочется только пожелать нам всем хорошей погоды, совмещенной с нормальными условиями. Дождя, конечно, всем нужно.

— Про «ПсковАгроИнвест». Недавно предприятие отметило 20-летие. Значительные, я думаю, финансовые средства в бюджет от этого предприятия тоже получаете. Такой флагман сельского хозяйства.

— Есть очень много планов по развитию. И это здорово, потому что это целый комплекс, это уже холдинг своего рода. От сырья до уже непосредственно готовой продукции. Поэтому, конечно, да, это налоговые поступления, это занятость людей, что очень важно, это развитие территории. Социальное партнерство, забота о людях проявляется везде. И я очень благодарна Ирине Геннадьевне Толмачевой и Александру Николаевичу Братчикову за такой подход, потому что очень важно.

Я говорила о том, что когда есть на территории крепкое хозяйство, это значит жизнь есть, она будет всегда. Это определяющий фактор, поэтому в данном случае хочется пожелать им удачи, освоения новых направлений развития.

Борьба с борщевиком

— Какие меры в отношении борщевика предпринимает администрация района? Я тут хочу подчеркнуть, что далеко не только вы ответственны за борьбу с борщевиком. Ответственны все, кто владеет землей.

— Тема борщевика, с одной стороны, очень печальная и проблемная, но с другой стороны, благодаря тому, что мы уже делаем, есть реальные результаты. Это тема «каждый день», потому что каждый день мы встречаем участок дороги, когда работаем с дорожниками, либо это чей-то участок в собственности. Ответственность за это лежит на собственниках земельных участков. Это вызывает определенную сложность, сложности есть при работе с федеральными землями, естественно, при работе с застройщиками, дорожниками, электриками, с газовщиками. Даже просто с собственниками. Работаем абсолютно со всеми сейчас, и работа ведется круглый год. Зимой уведомляем, составляем карты. Это огромная система работы по району. Когда я пришла, таких четких сведений не было, сейчас это все систематизировано. Сейчас активная фаза контроля: кто заложил средства, кто обработал, все ведется. Если видим или предполагаем, что что-то не доработано – встречаемся с людьми.

В этом году на повороте на Родину обработка проведена другим способом, и это дает результаты, мы ищем варианты выхода на более современные способы обработки. Буквально вчера встречалась с потенциальным подрядчиком. И мы уже планируем деятельность на следующий год. Поэтому здесь работа ведется масштабно. Не всегда сразу, к сожалению, результаты есть.

И хотелось бы, чтобы все понимали, что, если все будут относиться к этому очень серьезно и ответственно, то результатов мы достигнем гораздо быстрее. А пока увеличивается финансирование и региональное. В этом году нас более 3 миллионов выделено. В сетях видела где-то отзыв: «Столько денег выделено, а борщевик-то растет». Наверное, надо дать информацию еще раз о том, что эта региональная субсидия и районное софинансирование выделяется на обработку участка в границах населенного пункта. И главы, каждый, заключает договор с подрядчиком. И все волости у нас отрабатывают это.

Сейчас ведется повторная обработка. Уже и после первого этапа мы видим результаты. То есть реально здесь будет результат. Еще раз хочу обратить внимание всех, что собственников у земельных участков сейчас много, но работу ведем мы со всеми. Если вы считаете, что где-то недостаточно обработаны участки или где-то есть заросли, пожалуйста, сообщите в администрацию. Я еще раз обращаю внимание, что карта эта есть, схема есть, и мы будем рады информации. Хотя, мне кажется, что мы достаточно хорошо знаем эти участки.

Туристический сезон на Талабских островах

— Не могу не спросить про Талабские острова. Естественно, туристический сезон, паломнический сезон. Большой ли поток, навигация? Новая техника работает? Мы все еще не привыкли к тому, что она уже действующая, она все еще новая техника. Ну и, конечно, это особая территория, не без проблем. Проблемами этими вы занимаетесь?

— С 27 апреля началась навигация. И вот на этот период уже более 1300 человек перевезено. Что касается туристов и паломников, то здесь, действительно, новые катера востребованы, большие группы перевозят. Катера востребованы, транспортная доступность хорошая.

То, что касается проблем, - они реально есть. И да, действительно, работаем не первый год тоже. Проблемы есть с вывозом мусора, но мы работаем по этой теме. Очень активно взаимодействуем с Александром Петровичем Киселевым, постоянно на связи. И мы знаем, как обстоят дела, и когда, сколько мусора будет вывезено. То есть он убирается.

Работаем над развитием территории. Ежегодно многое делается по благоустройству. И в этом году мы устанавливаем новые торговые павильоны на маленьких участках, которые предназначены для этого. Приводим еще с весны в порядок площадки, на которых расположены фото-зоны, скамейки для отдыха. Для туристов и паломников, действительно, хочется создать более комфортные условия.

Работаем и с бизнесом в какой-то степени, потому что понимаем, что инвестиции туда должны быть. Я надеюсь, что все равно эта мысль дойдет. Ну и сами мы не сидим на месте. В этом году мы ремонтируем здание, которое принадлежит муниципалитету, чтобы создать там информационно-туристический центр. Ну, может быть, громко сказано. Маленькое отделение для того, чтобы туристы получали больше информации об островах. Чтобы смогли там отдыхать, проводить какое-то время. Планов много, я надеюсь, что все-таки и с туристическим бизнесом мы найдем больше понимания в этом вопросе. Готовы работать. Тема борщевика там тоже звучит. По сравнению с прошлым годом, в этом году увеличили площадь обработки. И эффект есть. По труднодоступным местам тоже думаем применить новую технологию. Не стоим на месте.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #псковский район #борщевик #талабские острова #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 175 человек
21.06.2023, 18:310 Tele2 определила, с какой целью российские путешественники посещали Псков 21.06.2023, 18:270 Быть единственным мужчиной в женском коллективе мечтают 4% россиян — опрос 21.06.2023, 18:210 Наталья Федорова о реализации нацпроектов и разгаре сельскохозяйственного сезона 21.06.2023, 18:150 «Зверьё моё»: О лечебной верховой езде 
21.06.2023, 18:000 О площадках фестиваля «Довмонт Псковский» рассказали в музее 21.06.2023, 17:550 Заявки на пятый заезд «Школы молодого патриота» от псковичей начнут принимать 23 июня 21.06.2023, 17:510 Сотрудники псковского «Экопрома» спасли из мусорки трех новорожденных котят 21.06.2023, 17:480 Эксперт посоветовала родителям не запрещать подросткам общаться с «плохой компанией»
21.06.2023, 17:460 Видеофакт: Гроза пришла в Псков 21.06.2023, 17:450 Прайс на размещение агитационных материалов на сайте «МК-Псков.ру» на выборах 10 сентября 21.06.2023, 17:410 Псковский бизнес-омбудсмен начнет сотрудничать с Союзом автосервисов 21.06.2023, 17:350 Дистанционное электронное голосование: доступно ли наблюдателям?
21.06.2023, 17:281 Гуляющего по Полистовскому заповеднику лося сняли на видео с высоты 21.06.2023, 17:190 Продавец наркотиков в Пскове попался на «проверочной закупке» и получил срок 21.06.2023, 17:110 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 июня 21.06.2023, 17:050 Чудско-Псковское озеро очищают от зарослей и мусора
21.06.2023, 16:570 Прайс на размещение агитационных материалов на радио «105.3 FM» на выборах 10 сентября 21.06.2023, 16:540 Сотрудники МЧС спасли россиянку, которая провела 18 дней в тайге 21.06.2023, 16:450 Старт губернаторской кампании-2023 стал темой круглого стола на «ПЛН FM» 21.06.2023, 16:380 Улицу Карла Либкнехта ремонтируют в Великих Луках. ФОТО
21.06.2023, 16:270 Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» 21.06.2023, 16:210 В 2023 году рынок ипотеки на ИЖC вырастет на 80% - ВТБ 21.06.2023, 16:110 Жительница Пскова ответила в суде за ложный донос на свою сестру 21.06.2023, 16:001 Реплика Константина Калиниченко: Эта музыка будет вечной
21.06.2023, 15:580 Урок мужества прошел в Поганкиных палатах 21.06.2023, 15:490 Прайс на размещение агитационных материалов на радио «Европа плюс» на выборах 10 сентября 21.06.2023, 15:480 Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады 21.06.2023, 15:380 Игорь Иванов призвал членов профсоюзов принять участие в памятной акции
21.06.2023, 15:320 Новшество на дорогах: где в Пскове появятся турбокольца, и для чего они нужны 21.06.2023, 15:220 Водитель автомобиля умер в больнице после столкновения с автобусом в Великолукском районе 21.06.2023, 15:120 Круглый стол на «ПЛН FM»: Губернатор-2023 - на старт! ВИДЕО 21.06.2023, 14:590 Молодежный совет профсоюзных «первичек» в Великих Луках обновил состав
21.06.2023, 14:480 Житель Пыталовского района может лишится свободы за неуплату алиментов 21.06.2023, 14:370 Александр Баев развеял миф о том, что его кандидатуру на выборы не поддерживают в Москве 21.06.2023, 14:350 Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту 21.06.2023, 14:270 Звание «Край партизанской славы» присвоят Гдовскому району
21.06.2023, 14:240 Антон Минаков: На выборах губернатора в этом году два реальных кандидата 21.06.2023, 14:200 Подняться на воздушном шаре смогут гости псковского фестиваля «Добрый рок 2023» 21.06.2023, 14:180 Прайс на размещение агитационных материалов на радио «60 FM» на выборах 10 сентября 21.06.2023, 14:160 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о реализации нацпроектов и разгаре сельскохозяйственного сезона. ВИДЕО
21.06.2023, 14:150 Два кандидата от КПРФ не пошли на выборы из-за угроз на работе — Александр Баев 21.06.2023, 14:120 Пиво в России может подорожать до десяти процентов 21.06.2023, 14:000 Я бы не называл преимущество «Единой России» админресурсом — Алексей Севастьянов 21.06.2023, 13:580 Яглыч шагает по стране: гид по сериалу «Ухожу красиво» от Wink Originals
21.06.2023, 13:550 Наталья Федорова: Школы будут качественно готовы к началу нового учебного года 21.06.2023, 13:490 Игорь Романов: В эту кампанию нам предстоит активизировать предпринимателей 21.06.2023, 13:470 Работник приюта «Веретье. Ласковый май» погиб при пожаре 21.06.2023, 13:420 Антон Минаков — коммунистам: ЛДПР дышит вам в спину
21.06.2023, 13:400 Жители Пушкинских Гор смогут насладиться классической музыкой на фестивале «Пушкин. Музыка. Михайловское» 21.06.2023, 13:390 Итоги регионального этапа конкурса «Семья года» подвели в Псковской области 21.06.2023, 13:370 Кандидаты от оппозиции на выборах губернатора вызывают уважение — Алексей Севастьянов 21.06.2023, 13:340 Мемориальную доску поэту Александру Бологову установят в Пскове
21.06.2023, 13:290 Фальшивый диплом представил кандидат на выборах-2022 в Псковской области 21.06.2023, 13:240 Псковичка за семь походов в магазин украла продукты на 25 тысяч рублей 21.06.2023, 13:150 80 дорожных полусфер временно установят перед зданием аэропорта в Пскове 21.06.2023, 13:080 Прайс на размещение агитационных материалов на сайте ПЛН на выборах 10 сентября
21.06.2023, 13:030 Наталья Федорова: Борьба с борщевиком ведется круглый год 21.06.2023, 12:580 Начинается видеотрансляция круглого стола с участниками губернаторских выборов 21.06.2023, 12:530 Стал известен формат «Бригантины - 2023» в Великих Луках 21.06.2023, 12:470 Житель Пскова прикинулся продавцом трактора и обманул более 10 покупателей
21.06.2023, 12:410 Грозы придут в Псковскую область 22 июня 21.06.2023, 12:340 Дорожную разметку на Рижском проспекте в Пскове нанесли с ошибкой 21.06.2023, 12:250 Прайс по изготовлению агитационных материалов ООО «Городской формат плюс» на выборах 10 сентября 21.06.2023, 12:180 «Гонки по вертикали»: кандидатский квартет, мунфильтр, новый иноагент и визит Собчак. ВИДЕО
21.06.2023, 12:100 День селфи отмечают 21 июня 21.06.2023, 12:050 Женщина погибла в результате поджога жилого дома в Стругокрасненском районе 21.06.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой 21.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 июня
21.06.2023, 11:510 «Застрявший в текстурах» ВАЗ съехал с дороги после ДТП в Пскове 21.06.2023, 11:400 Псковский спортсмен прошел во второй этап первенства Петербурга по велоспорту 21.06.2023, 11:361 Путин не исключил введение уголовной ответственности за намеренный поджог травы и леса 21.06.2023, 11:290 Премьера фэнтези-сериала «‎Библиотекарь»‎ в видеосервисе Wink состоится 29 июня
21.06.2023, 11:220 Международный день скейтбординга отмечают 21 июня 21.06.2023, 11:100 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о реализации нацпроектов и разгаре сельскохозяйственного сезона 21.06.2023, 11:030 Директором псковского филиала Российского общества «Знание» назначена Елена Печерская 21.06.2023, 11:020 Продающиеся с готовой отделкой квартиры показал псковский застройщик
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru