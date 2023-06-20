Общество

Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

Законопроекты о социальных гарантиях ветеранам и участникам СВО, страховых выплатах, дополнительной защите прав бойцов обсудили на первом заседании группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Её возглавляет секретарь Генсовета «Единой России», руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Участие в заседании приняла председатель фонда Анна Цивилева, представители Госдумы и совета Федерации, профильных министерств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Ряд законопроектов, которые отражены в ежемесячных докладах рабочей группы по СВО президенту, внесены в Госдуму и направлены на отзыв в правительство, зависли. Причина - в отсутствии консолидированной позиции федеральных органов исполнительной власти», — отметил, начиная заседание, Андрей Турчак.

Он напомнил, что президент уже подписал закон рабочей группы о праве участников и ветеранов СВО и членов их семей на бесплатную юридическую помощь. Приняты также законодательные инициативы о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с мая 2014 года, освобождении участников СВО от уплаты госпошлины при восстановлении документов, упрощении порядка признания участников СВО пропавшими без вести и погибшими, распространении права на кредитные каникулы на всех созаёмщиков участников специальной военной операции и списании кредитных обязательств погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника СВО с его родителей-созаёмщиков.

«Во втором и третьем чтении приняты наши поправки, которые включают ветеранов СВО в специальную 10% квоту при поступлении в вузы. В конце прошлого года по нашей инициативе в эту квоту были включены дети участников СВО, Герои России и полные кавалеры ордена Мужества. Этими же поправками ветераны получат возможность пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах. А те, кто до участия в СВО обучался на платном отделении, смогут перевестись на бесплатное», — пояснил Андрей Турчак.

Также, отметил он, принята ещё одна инициатива рабочей группы — дети участников спецоперации получат льготу на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря.

Анна Цивилева подчеркнула важность разработки новых законодательных инициатив, чтобы эффективно помогать подопечным фонда.

«Со дня начала работы филиалов к нам в фонд поступают различные обращения от ветеранов и семей погибших. Содержание этих обращений показывает, что законодательная база для поддержки защитников Отечества требует дальнейшего совершенствования и настройки. Рассчитываю, что благодаря деятельности рабочей группы наблюдательного совета по законотворчеству мы сможем найти решения для имеющихся проблем и сделать так, чтобы помощь ветеранам оказывалась быстро и эффективно», — сказала Анна Цивилева.

В частности, на заседании речь шла о страховании добровольцев СВО. Чтобы они или члены их семей смогли получить страховые выплаты по государственному бюджетному страхованию, необходимо законодательно разрешить применение уже существующего порядка страхования, который действует в отношении мобилизованных и контрактников. Поправки подготовлены, их поддержали представители Минобороны и Минфина.

Ещё одно законодательное изменение, которое получило поддержку министерств, касается тех, кто заключил контракт с Минобороны, участвует в СВО, но не находится непосредственно в зоне спецоперации. Например, ракетчики, которые выполняют задачи в Воронежской области, моряки, а также некоторые другие категории участников спецоперации. Из-за того, что они находятся вне зоны боевых действий, они не могут получить статус ветеранов боевых действий. Соответствующие изменения внесут в закон о ветеранах.

Также на заседании группы по законотворчеству одобрили изменения, которые позволят сохранить право на жилищные субсидии за членами семей и родителями военнослужащих из числа бывших сотрудников правоохранительных органов в случае их гибели в период прохождения службы с 24 февраля 2022 года добровольно, по контракту или при мобилизации. Сейчас они такого права лишены. Предложение поддерживает МВД и Минфин.

«Все инициативы основаны на конкретных запросах, их очень ждут люди. Рассчитываю, что мы сможем сблизить позиции и снять спорные моменты», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.