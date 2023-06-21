Общество

С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Простились с нашими героями, погибшими в ходе специальной военной операции: гвардии майором Павлом Горбоконенко, сержантом Вадимом Лугамом; ефрейтором Андреем Ануфриевым. Вечная память нашим ребятам и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким», - отметил глава региона.

Всю необходимую помощь семьям обязательно окажут, добавил Михаил Ведерников.