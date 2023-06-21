Общество

Россиянам объяснили, как загорать без вреда для здоровья

Самое оптимальное время для загара возле водоема, чтобы не обгорела кожа - три часа в утреннее время начиная с 08.00; при необходимости эту процедуру можно повторить во второй половине дня с такой же продолжительностью после 16.00, советует МЧС России.

«Оптимальное время загара: с 08.00 до 11.00 или с 16.00 до 19.00», - говорится в памятке «Правила безопасного загара», размещенной в Telegram-канале министерства.

Спасатели настоятельно рекомендуют отдыхающим у воды защищать голову и глаза от солнца, а также тщательно вытирать тело после купания.

«Не забывайте переворачиваться, чтобы кожа не сгорела», - напоминает МЧС.

Еще одна очень важная рекомендация для загорающих - обязательное использование специального защитного крема до и после загара.

«Помните! Чем ближе водоем, тем интенсивней загар», - резюмирует МЧС России.