Общество

Врач раскрыла, вреден ли переход на летнее и зимнее время

Перевод часов на летнее время негативно может сказаться на здоровье человека. А возврат к привычному времени осенью переносится не так болезненно, рассказала руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Весной перевод часов на час вперед означает потерю часа сна. По словам врача, это грозит снижением работоспособности, концентрации внимания, повышением сонливости, пишет «Прайм».

Опросы, проведенные различными сомнологическими ассоциациями, занимающихся проблемами сна, показали, что жителей крупных городов чувствуют себя не выспавшимися после перехода на летнее время весной. А у некоторых даже обостряются серьезные заболевания.

«Так, например, в первые три дня после перехода на летнее время резко увеличивается риск сердечных приступов», — говорит сомнолог.

Сонливость, вызванная переводом часов вперед, считается причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий в первый понедельник после начала летнего времени.

Также в понедельник после начала «летнего времени» отмечается больше производственных травм с тяжелыми последствиями.

«Осенью возврат к привычному времени переносится менее болезненно. И многие, наоборот, ощущают улучшение самочувствия», — объяснила Сурненкова.

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Постоянство «зимнего» времени, по ее мнению, больше соответствует биоритмам человека. И этот график полезен как для общественного здоровья, так и для безопасности населения. Человечество всегда жило по зимнему времени — эволюционно оно стало для нас более привычным, рассказала специалист.

Идея перехода на летнее время заключалась в возможной экономии энергии в вечернее время, но затраты, которые несет общество из-за ошибок, допускаемых невыспавшимися сотрудниками, пропусками работы из-за больничных листов перекрывают в разы возможную экономию.

«Поэтому переход на летнее время на самом деле дорого обходится», — заверила врач.

В зимнее время, когда солнца мало, для поддержки биоритмов медик посоветовала использовать специальные лампы яркого света 10 000 Люкс. А летом нужны плотные шторы, маски для сна, чтобы утренний свет не мешал, а вечером они будут способствовать выработке мелатонина и наступлению сна, заключила сомнолог.