Общество

Следователи всей страны приняли участие в акции «Свеча памяти» в Пскове

Сотрудники Следственного комитета со всех субъектов Российской Федерации, а также кадеты и курсанты ведомственных образовательных учреждений и неравнодушные псковичи приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти» у Вечного огня на площади Победы в Пскове 22 июня мероприятие прошло в 4.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области