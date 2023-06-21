Следователи всей страны приняли участие в акции «Свеча памяти» в Пскове

В мероприятии приняла участие делегация центрального аппарата СК России во главе с руководителем управления воспитательной работы Героем Российской Федерации генерал-майором юстиции С. В. Петровым.
Акция прошла в День памяти и скорби и была направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан, обеспечение преемственности поколений.
Уникальность данной акции состоит в том, что в ней приняли участие более ста участников первого слета региональных поисковых отрядов Следственного комитета Российской Федерации, которые представляют все субъекты Российской Федерации, отметили в ведомстве.
В рамках акции участники зажгли свечи и возложили цветы в память о событиях, произошедших 22 июня ровно в 4.00 82 года назад, когда началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1 418 дней и унесла жизни 27 млн человек.