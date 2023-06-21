Общество

В Псковской области на 79% выросло количество вахтовых вакансий

Значительный рост спроса на вахтовых работников фиксируется в России: за май-июнь количество вакансий для них увеличилось почти в два раза (+91%) относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru.

Самый заметный рост спроса на вахтовиков (от 100% и более) в мае-июне 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, произошёл в 17 регионах России. В первой пятерке среди них: Калининградская область (+196%), Московская область (+156%), Архангельская область (+150%), Москва (+129%) и Мурманская область (+129%). При этом «самыми вахтовыми» регионами в России остаются Республика Башкортостан (на регион приходится сразу 7% вахтовых вакансий от всего объёма в России), Иркутская область (5,2%), Красноярский край и Москва (по 5,1%), а также Свердловская и Челябинская области (по +3,8%). В целом по Псковской области объем вахтовых вакансий за последние два месяца вырос на 79% по сравнению с прошлым годом.

Вакансии с вахтовым методом работы чаще всего в стране открывают компании из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (19,6%), «Металлургия, металлообработка» (11,5%), «Тяжелое машиностроение» (9,1%), «Автомобильный бизнес» (8,3%), «Нефть и газ» (8,1%), «Добывающая отрасль» (6,4%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (5,9%).

Специалисты, в которых больше всего нуждаются эти работодатели – машинисты (12% от всех предложений работы вахтовым методом), водители (11%), разнорабочие (7%) и сварщики (6%).

Высокий спрос на вахтовиков в России подогревает «зарплатную гонку», и сейчас диапазон предлагаемых зарплат для них в целом по стране перешагнул планку в 100 тысяч, и составляет 102 069 - 160 920 рублей, по данным сервиса «Люди в цифрах». В СЗФО на самые высокие заработки могут рассчитывать вахтовые работники в Калининградской области, НАО, а также Коми, Мурманской области и Петербурга.

Диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях с вахтовым методом работы (СЗФО, май-июнь 2023, данные сервиса «Люди в цифрах», в руб.)

Санкт-Петербург 103 448 - 172 414 Ленинградская область 90 977 - 149 425 Архангельская область 91 954 - 160 920 Республика Коми 108 900 - 172 414 Мурманская область 105 747 - 172 414 Новгородская область 86 207 - 137 000 Республика Карелия 80 460 - 136 000 Псковская область 91 00 - 130 000 Калининградская область 114 943 - 180 000 Ненецкий АО 115 000 - 164 368

«На фоне острого дефицита кадров вахтовый метод занятости набирает популярность у работодателей, причем все чаще к нему прибегают компании, которые прежде не нанимали сотрудников в других регионах. Вырисовывается новый тренд: активное расширение географии подбора персонала. Показательно, что на вахту сегодня приглашают даже тех специалистов, для которых это нетипичный вариант занятости (например, врачей, программистов, официантов и др.). Причина в том, что внутрирегиональных ресурсов уже недостаточно. Но регионов с избыточными трудовыми ресурсами сегодня попросту нет. Количество людей, которые хотят и могут работать, уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. В то же время спрос на работников растёт. Чтобы успешно привлекать людей на вахту в сложившейся ситуации на рынке труда, необходимо предлагать не только высокую зарплату, но и создавать максимально комфортные условия работы», - комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Интерес со стороны соискателей к работе на вахте нельзя назвать массовым, в данный момент только 5% российских соискателей, находящихся в поиске работы, готовы рассматривать вахтовый метод. Любопытно, что 18% из них – женщины. Чаще всего кандидаты имеют большой опыт работы: 72% - от 6 лет и более, еще 14% - от 3 до 6 лет, «новичков» без опыта среди соискателей лишь 7%.

Соискатели охотнее всего рассматривают работу по вахте в качестве водителей (6% от всех активных резюме с пометкой о готовности к вахте), инженеров-конструкторов или инженеров-проектировщиков (5%), машинистов и технологов (по 4%). А на самые высокие зарплаты (свыше 240 тыс. руб.) обычно претендуют соискатели со следующей специализацией: руководители проектов, в том числе – строительных проектов, начальники производства и технологи.