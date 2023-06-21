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Общество

Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров

22.06.2023 09:50|ПсковКомментариев: 0

Минцифры рассматривает возможность отмены блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в России, рассказал РИА Новости источник в отрасли.

«Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях. Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ», — сказал он.

После начала военной спецоперации на Украине многие западные кинокомпании и стриминговые сервисы, такие как Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix, приостановили прокат своих проектов в России.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не раз выступал за использование западной интеллектуальной собственности без лицензии — по его словам, распространение пиратских копий могло бы стать частью контрсанкций. Как полагает Медведев, это правило распространяться на все — от кинофильмов до промышленного софта.

Теги: #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
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