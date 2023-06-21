Общество

«Зверьё моё»: О лечебной верховой езде. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 июня.

Ведущая Ульяна Ловыгина предложила поговорить о лечебных свойствах лошадей. Что такое иппотерапия, и кому она нужна? Может ли верховая езда поставить на ноги парализованного и помочь заговорить немому? Об этом рассказала единственный в Пскове иппотерапевт, тренер по адаптивному конному спорту Кристина Соловьёва.

С какого возраста можно садиться на лошадь? Какие животные подходят для иппотерапии? Как дети с ограниченными возможностями добиваются успехов в адаптивном конном спорте?