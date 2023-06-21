Общество

Максим Орешкин и Михаил Ведерников почтили память павших в борьбе с нацизмом

Помощник президента РФ Максим Орешкин вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым в День памяти и скорби, 22 июня, приехали к Могиле неизвестного солдата в Пскове, чтобы почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной войны отдал свои жизни за свободу и независимость Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания.

В День памяти и скорби на всей территории России отмечают 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, которая стала самой кровавой и разрушительной войной ХХ века. Эта памятная дата означает начало борьбы за освобождение от фашистского гнета не только советского народа, но и всего мира.

Мемориал «Могила Неизвестного Солдата» открыт в июле 1974 года, в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Здесь погребен солдат, о смерти которого известно больше, чем о жизни. Он погиб на 18-й день войны, 9 июля 1941 года, у деревни Батьковичи неподалеку от Пскова. Это мог быть боец 111-й или 118-й стрелковых дивизий, оборонявших подступы к городу. В прошлом году на памятнике были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы, что позволило обновить мемориал.