Общество

Безопасное лето станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 22 июня. Его тема - «Безопасное лето».

Сколько пожаров произошло в Псковской области в этом году? Растет ли количество погибших и пострадавших? Какова ситуация с природными пожарами? Соблюдает ли население противопожарный режим? И что говорит региональная статистика о гибели людей на водных объектах?

На эти и другие вопросы ответят:

Зарытовский Игорь Александрович - заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области;

Якунин Владимир Геннадьевич - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.