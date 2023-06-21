Безопасное лето станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 22 июня. Его тема - «Безопасное лето».
Сколько пожаров произошло в Псковской области в этом году? Растет ли количество погибших и пострадавших? Какова ситуация с природными пожарами? Соблюдает ли население противопожарный режим? И что говорит региональная статистика о гибели людей на водных объектах?
На эти и другие вопросы ответят:
Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.