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Скончался бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД Сергей Андреев

Скончался бывший заместитель начальника управления – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Псковской области полковник полиции в отставке Сергей Андреев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

«Руководство управления МВД России по Псковской области с глубоким прискорбием сообщает, что 21 июня 2023 года после продолжительной болезни на 58-ом году жизни скончался бывший заместитель начальника управления – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Псковской области полковник полиции в отставке Андреев Сергей Николаевич и выражает искренние соболезнования его родным и близким», - рассказали в УМВД.

Сергей Андреев отдал службе на различных должностях в органах внутренних дел региона более 30 лет, в том числе руководил отделом МВД России по городу Великие Луки. За успехи в служебной деятельности неоднократно поощрялся. Удостоен правительственной награды.

«Память о Сергее Николаевиче, умелом организаторе и настоящем профессионале, навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал», - отметили полицейские.

Церемония прощания с покойным состоится 23 июня в 14.00 часов в храме святого Александра Невского (город Псков, улица Мирная, дом 1).