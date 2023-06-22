Общество

Американские горки. Как «Ноттингем Форест» сохранил место в АПЛ

Двукратный победитель Лиги Чемпионов (еще во времена, когда он назывался Кубок европейских чемпионов) впервые с сезона 1998/1999 вернулся в Премьер-лигу, заняв 4 место в Чемпионшипе, а затем пройдя ад плей-офф в серии пенальти.

Амбициозный владелец клуба Евангелос Маринакис летом на радостях открыл кошелек пошире и выделил средства на подписание 23 (!!!) новых игроков на общую сумму 195,5 миллионов евро. После таких серьезных вложений греческий владелец «Лесников» ожидал, что команда с ноги вышибет дверь Премьер-лиги и осядет хотя бы в середине таблицы. Тем не менее, реальность футбола высшего уровня оказалась болезненнее, чем ожидалось. В АПЛ все непредсказуемо - это и привлекает фанатов, включая тех болельщиков, которые занимаются спортивным прогнозированием. Сегодня саппортеры взаимодействуют с букмекером при помощи смартфона. А необходимое приложение Олимп можно скачать совершенно бесплатно на портале Bookmaker Ratings.

Весь сезон «Ноттингема» – это американские горки.

В 9 туре команда получает очень болезненное поражение 0:4 от «Лестера» и заваливается на последнее место в турнирной таблице с 4 очками. Что в такой ситуации делает владелец небольшой команды, который летом солидно потратился? Обычно увольняет главного тренера команды. Что сделал Маринакис? Спустя 4 дня после этого поражения выписал Стиву Куперу новый контракт на три года. И Купер отблагодарил его за такую ​​невероятную веру в собственные идеи.

На дистанции с 10 тура по 22-й игровой день «Ноттингем Форест» выигрывает 5 матчей, 5 сводит вничью и проигрывает всего 3. В результате этого мощного спурта, 22 тур команда закончила уже на 13 месте в чемпионате с достаточно комфортным преимуществом в 6 очков от зоны вылета.

Затем команда снова входит в затяжное пике и после 32 тура оказывается в зоне вылета на 19 месте. Единственное, что после этого сделал Маринакис, это сказал, что ожидает от Купера «улучшение результатов».

И, конечно, Стив не подвел.