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Общество

Ускоряющие появление морщин факторы перечислила косметолог

22.06.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

На появление морщин могут повлиять генетические факторы, общее состояние здоровья, недостаток сна и стресс, а также внешние факторы. Об этом рассказала косметолог Татьяна Энтель.

Среди внешних факторов, способствующих возникновению морщин, стоит выделить фотостарение, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей на кожу, особенно у людей с светлой кожей, пишет RuNews24.

Кроме того, неправильное использование декоративной косметики, ее оставление на ночь может ускорить процесс появления морщин.

Чтобы предотвратить морщины, рекомендуется правильно питаться, пить достаточное количество воды, выбирать подходящие косметические средства, вести активный образ жизни и следить за своим здоровьем.

По словам Татьяны Энтель, понимание этих причин и учет их влияния помогут уменьшить вероятность появления морщин и сохранить молодость и здоровье кожи надолго.

Теги: #косметолог
Источник: Псковская Лента Новостей
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