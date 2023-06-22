Общество

Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Представители руководства УМВД России по Псковской области, члены Общественного совета при региональном управлении, ветераны ведомства 22 июня, в День памяти и скорби, приняли участие в общенациональной акции «Свеча памяти». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Присутствующие в знак скорби зажгли свечи, символизирующие память о воинах, отдавших жизнь за свой дом, страну, Родину, а затем возложили цветы к подножию памятника сотрудникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Память погибших почтили минутой молчания.

В этот раз в траурной церемонии приняли участие и молодые полицейские - слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области.

Аналогичные акции прошли на территории всей области. Так, сотрудники ОМВД России по Псковскому району и общественники возложили цветы к памятнику погибшим войнам, а также зажгли свечи в знак скорби. Великолукские полицейские провели траурное мероприятие на мемориальном воинском захоронении (Братском кладбище).