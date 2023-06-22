Общество

СОБЫТИЕ: Акция «Огненные картины войны» в Великих-Луках

В канун Дня памяти и скорби 21 июня в Великих Луках у Вечного огня на Краснофлотской набережной из зажженных свечей создали орден Отечественной войны и герб города с надписью «Помним».