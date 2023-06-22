Общество

Более 100 специалистов принимают участие в Слете поисковых отрядов Следственного комитета РФ в Псковской области

В Псковской области стартовал Слет поисковых отрядов региональных управлений Следственного комитета России. Его участниками стали более ста специалистов практически из всех регионов страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В День памяти и скорби, 22 июня, следователи и представители поисковых отрядов из Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей посетили памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Здесь участники Слета почтили память невинных жертв фашистской агрессии и вспомнили тех, кто с оружием в руках отстаивал свободу и независимость своей Родины.

Так, в 4 часа утра специалисты и активисты-поисковики приняли участие во всероссийской акции «Свеча Памяти». Все они собрались у Могилы неизвестного солдата в Пскове — монумента, где покоится воин, павший на 18-й день войны, 9 июля 1941 года, у деревни Батьковичи неподалеку от Пскова. Они зажгли свечи в память о павших бойцах Красной Армии, партизанах и подпольщиках, а также возложили цветы к монументу.

После этого участники Слета отправились в Порховский район, где посетили монумент «Скорбящая псковитянка» на месте сожженной деревни Красуха. Трагическое событие здесь произошло 27 ноября 1943 года. В тот день между Порховом и Островом, близ Красухи, взрывом была уничтожена автомашина фашистского командования. Разозленные гитлеровские войска ворвались в деревню, согнали ее жителей в сарай и подожгли его. В огне и муках погибли 280 безвинных детей, женщин, стариков.

Еще одно памятное место — монумент на месте бывшего концлагеря ДУЛАГ-100. Он был создан германскими оккупационными властями на восточной окраине Порхова для советских военнопленных, а также мирных граждан. Лагерь функционировал с августа 1941 до февраля 1944 года, когда Порхов и Порховский район были освобождены частями Красной Армии.

В первый день работы участников слета ждет полевое инструкторско-методическое занятие на тему «Поисковые работы на месте раскопов на территории бывшего концлагеря для военнопленных» у деревни Колотушино, где в настоящее время работает поисковый отряд Минобороны РФ.

На следующий день, 23 июня, состоится пленарное заседание и рабочее совещание представителей поисковых отрядов СК России. Завершающим аккордом станет церемония перезахоронения останков порядка 180 мирных граждан — жертв фашизма.

Отметим, что организаторами первого слета представителей поисковых отрядов СК России выступили Следственный комитет Российской Федерации, Следственное управление следственного комитета РФ по Псковской области, правительство Псковской области, региональное отделение «Поискового движения России».

Фотографии: поисковый отряд «След Пантеры», районная газета «Порховский вестник»