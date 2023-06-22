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Общество

В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки

23.06.2023 08:32|ПсковКомментариев: 0

Уже в 2024 году из продажи могут пропасть разноцветные бутылки для напитков. Как следует из презентации Российского экологического оператора (РЭО), в следующем году власти могут запретить сразу несколько видов упаковки, в том числе и ПЭТ-тару. Им предполагают найти альтернативу. Минпромторг согласен: цветные бутылки для напитков — всего лишь маркетинговый ход, поэтому их оборот можно ограничить. Об этом сказано в проекте доклада, который ведомство планирует направить в правительство. 

Основной смысл такого подхода — отказаться от неэкологичной тары, которую по разным причинам сложно или невозможно переработать, уже не раз пояснил РЭО. Например, ее трудно выделить из общего объема мусора, либо упаковка состоит сразу из несколько материалов, которые нельзя отделить друг от друга, пишут «Известия».

Поэтому на первом этапе РЭО предлагает ограничить распространение ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета: например, такие пигменты используют в производстве тары для напитков. Это желтый, красный, розовый и другие цвета, отличные от традиционных — белого, прозрачно голубого, зеленого и коричневого. Также в список на остановку оборота попали тонкая термоусадочна пленка — ее используют в качестве этикетки на бутылках для напитков и йогуртов. Плюс в перечне «отверженных» — сумка-сетка для овощей и фруктов, пластиковый пакет с донышком дойпак (в них, например, продают кетчупы) и пластиковые капсулы для кофе.

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны», — заметил глава РЭО Денис Буцаев.

В свою очередь Минпромторг подготовил доклад в правительство на эту же тему. Ведомство предлагает начать ограничения лишь с четырех видов упаковки. Это «кислотные» ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, тару с этикеткой из ПВХ, упаковку, для которой использовали нерастворимые клеи. Все эти типы материалов используют напитках, йогуртах и других упаковках.

Их сложно собрать и переработать, поэтому лучшее заменить на более экологичные аналоги, сочли в министерстве. Минпромторг рассматривает и оценивает возможные ограничения при обороте некоторых видов пластиковых изделий, которые сейчас невозможно переработать, подтвердили в ведомстве.

Теги: #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
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