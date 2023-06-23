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Общество

Офисные сотрудники все чаще конфликтуют из-за кондиционеров - опрос

23.06.2023 11:24|ПсковКомментариев: 0

Конфликты из-за кондиционеров случаются на работе у каждого третьего россиянина — это чаще, чем когда-либо прежде. Перепалки из-за кондиционеров — не редкость в рабочих коллективах: о подобных инцидентах этим летом рассказал каждый третий опрошенный (34%). «Отпуска не берут — ехать некуда. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе!» — комментируют россияне. Напротив, 47% работников сообщили, что в их команде ссор на эту тему не бывает. У каждого пятого (19%) нет климатической техники в рабочем помещении.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, острее всего дискомфорт в коллективе чувствуют работники от 35 до 44 лет: среди них о разногласиях из-за использования кондиционеров говорят 36%, тогда как среди опрошенных моложе 34 лет — только 29%. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин (36% против 33% соответственно).

Этим летом конфликты из-за кондиционеров в офисах случаются чаще, чем когда-либо: год назад о подобном рассказывали 27% опрошенных, в 2021 году — 29%.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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