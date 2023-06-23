Общество

Владимиру Путину доверяют 78% россиян – ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О своем доверии к главе кабмина Михаилу Мишустину заявили 61,8% сограждан. В тройку лидеров рейтинга также вошел лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которому доверяют более трети опрошенных (35,7%). Деятельность Путина на посту президента одобряют 76,1% россиян. Более половины опрошенных одобряют деятельность российского правительства (50,7%) и его председателя (53,3%), пишет FlashNord.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проходили с апреля по июнь 2023 года. В них принимали участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.