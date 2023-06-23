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Поисковики СК со всей России подводят итоги работы на заседании в Пскове. ФОТО

Пленарное заседание Слета региональных поисковых отрядов региональных управлений Следственного комитета Российской Федерации проходит в Пскове сегодня, 23 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открыл мероприятие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поприветствовал следователей и отметил, что «Псковская земля веками была западным форпостом России, и к теме сегодняшней встречи имеет непосредственное отношение».

Глава региона поблагодарил поисковиков за весомый вклад в сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Он напомнил, что фашисты, в частности, пытали, калечили, казнили мирное население, а сегодня благодаря поисковикам «лица погибших становятся достоянием общественности».

«Мы видим, насколько мир погряз в информационной войне. Современные технологии позволяют создать такую картинку, что сторонний наблюлатель практически не может разобраться в этом и докопаться до истины», - заметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что в итоге истина будет раскрыта и приговор виновным будет вынесен.

Также он поблагодарил СК РФ за документы для фонда музея оккупации Псковской области.

Следом выступил руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета РФ, Герой России Сергей Петров. Он отметил, что СК РФ ведет активную поисковую работу, уже удалось достичь весомых результатов, работа будет продолжена.

Спикер призвал всех присутствующих помнить и знать уроки войны, а также напомнил, что уголовные дела по фактам зверств фашистов в годы Великой Отечественной войны расследуют и по сей день.

Следом слово предоставили ответственному секретарю Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», депутату Госдумы Елене Цунаевой.

«Мы незаслуженно мало говорим о трагедии гражданского населения, совсем нет памятников, об этом мало знает молодежь. И это всеобщее забвение привело к тому, что начало формироваться нейтральное отношение к памяти о Великой Отечественной войне», - считает Елена Цунаева.

Она добавила, что «все мы должны быть носителями коллективной памяти», не забывать о том уроке, который миру преподали события Великой Отечественной войны.

Также слово предоставили председателю Псковского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», руководителю Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» Анне Шуняевой. Она отметила, что за время деятельности поисковых отрядов на территории Псковской области были подняты останки 22 тысяч советских воинов, установлены имена 2,5 тысячи советских граждан.

После всех выступлений состоится награждение.

Напомним, в Псковской области стартовал первый в истории СК РФ Слет поисковых отрядов региональных управлений Следственного комитета России. Его участниками стали более ста специалистов практически из всех регионов страны.

В День памяти и скорби, 22 июня, следователи и представители поисковых отрядов из Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей посетили памятные места, связанные с Великой Отечественной войной.

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Сегодня, 23 июня, после пленарного заседания завершающим мероприятием станет церемония перезахоронения останков 188 человек — жертв фашизма — в деревне Жидилов Бор Псковского района.

Организаторами первого слета представителей поисковых отрядов СК России выступили Следственный комитет Российской Федерации, Следственное управление следственного комитета РФ по Псковской области, правительство Псковской области, региональное отделение «Поискового движения России».