Общество

Работать только среди мужчин комфортно каждой седьмой жительнице Пскова

Работать только среди мужчин комфортно каждой седьмой жительнице Пскова. Мужчинам чаще всего все равно, в каком коллективе работать (51%). Среди женщин больше тех, кто предпочитает смешанные коллективы (45%).

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, среди мужчин в чисто мужском коллективе комфортнее трудиться каждому девятому (11%). О том, чтобы быть единственным мужчиной в команде, состоящей исключительно из женщин, мечтают 5%. Среди жительниц Пскова только каждая двадцатая хотела бы работать исключительно с женщинами (5%). Втрое чаще женщины мечтают работать в окружении мужчин (15%).

Чем старше мужчины и чем выше их уровень дохода, тем реже они хотят работать в однополых коллективах (как в чисто мужских, так и в чисто женских). Среди женщин ситуация несколько иная: с увеличением возраста и величины зарплаты опрошенных популярность женских команд падает, мужских — возрастает. Холостые мужчины чаще женатых стремятся работать в чисто женских коллективах. Незамужние женщины чаще говорят, что им комфортнее трудиться среди мужчин.