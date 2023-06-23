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Александр Котов: Нам как никогда важно быть сплочёнными, сильными и уверенными

Нам как никогда важно быть сплочёнными, сильными и уверенными. Такое мнение выразил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Мы всегда говорим, наша сила в единстве, в правде, справедливости. Это основа основ русского менталитета. То, что произошло, иначе как предательством не назвать. Именно тогда, когда нам особенно важно быть вместе – когда жители городов, посёлков, совсем небольших деревень собирают помощь на фронт, плетут маскировочные сети и шьют амуницию, пишут письма в поддержку наших бойцов – именно сейчас предатель допустил невозможное, как точно отметил Владимир Путин, "ударил в спину своему народу"», – цитирует его пресс-служба регионального парламента.

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«Страшно, когда амбициозный политик получает чрезмерную силу, когда человек, имеющий возможность влиять на сознание тысяч и миллионов, начинает действовать в своих личных интересах, – продолжил Александр Котов. – История знает подобные примеры, но, честно говоря, не хотелось даже думать, что такое возможно сейчас. Мы живём в эпоху цифровых технологий, скоростной передачи информации. В этом прогрессе есть очевидные плюсы, а минусами становятся постправда, манипуляции, ложь. Информационная война – отдельный фронт, где никто не защищён».

«Все вместе мы радовались победам наших ребят, участвующим в специальной военной операции, отдельно – успехам наших земляков, десантников, разведчиков. Мы ждём их с победой. А для этого нам как никогда важно быть сплочёнными, сильными, уверенными, нам важно поддерживать нашего верховного главнокомандующего Владимира Путина. Вместе с нашим президентом мы прошли большой путь в укреплении позиций России, вместе мы пережили разочарования в бывших друзьях и партнёрах, вместе находим новые перспективы. Уверен, что предатель получит наказание, соответствующее масштабу поступка. Надеюсь, бойцы, втянутые в эту немыслимую аферу, вовремя одумаются», – добавил он.

Напомним, Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.