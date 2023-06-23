Общество

Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения

Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП («Административный арест»): после слов «режима чрезвычайного положения» идут слова «режима военного положения».

Кодекс дополнили также статьей 20.51 «Нарушение режима военного положения», пишет РИА Новости.

В соответствии с поправкой нарушение положений, установленных в соответствии с федеральным конституционным законом «О военном положении» и другими нормативными правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток.

При этом действия, совершенные с использованием транспортного средства, повлекут возможность его конфискации.

В сопроводительных документах отмечалось, что административное задержание лиц, нарушивших режим военного положения, будут вправе осуществлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.