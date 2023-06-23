Общество

День моряка отмечается 25 июня

День моряка или, по-другому, День мореплавателя отмечается 25 июня. Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации, ИМО, входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, послужившую основанием учреждения этой международной даты.

В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим, пишет calend.ru.

Эти слова были адресованы к 1,5 миллионам профессионалов, связавших свою жизнь с водной стихией.