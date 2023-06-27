Общество

В учебники истории добавят QR-коды

Новые учебники истории будут содержать QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

По его словам, это даст возможность ученикам изучить подборку художественных и документальных фильмов по темам, пишет ТАСС.

«Некоторые ссылки даются в форме QR-кодов, то есть в максимально простой и технологичной форме», — сказал Мединский.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что события истории России в новых учебниках истории будут даваться в сопоставлении с тем, что происходило в мире.

По мнению главы ведомства, такой подход поможет школьникам лучше понимать процессы, которые проходили в других странах, а также понимать процессы, которые происходили в нашей стране, и гордиться ее достижениями. Кравцов напомнил, что новый учебник истории для основной школы будет готов в следующем году.