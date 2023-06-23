Общество

Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике назначили на 1 июля

Резервный день для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и основного госэкзамена (ОГЭ) по русскому языку назначили на 1 июля из-за объявления 26 июня нерабочим днем в Москве. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба комплекса социального развития столицы.

«В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля. Кроме того, в понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в остальных учреждениях комплекса социального развития, включая медицинские организации, центры госуслуг, ветеринарные клиники и Дворцы бракосочетания работа и прием посетителей будет проходить в штатном режиме, пишет ТАСС.