Общество

Врач рассказала, когда зубную боль нельзя терпеть

К сожалению, большинство людей приходят к стоматологу, когда что-то начинает болеть, но некоторые могут неделями и даже месяцами жить на обезболивающих без визита к врачу. Как долго можно терпеть зубную боль, рассказала врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук.

Как рассказала врач, нормальная ситуация, когда при возникновении зубной боли в течение двух дней нет возможности сходить к специалисту. За это время, по словам стоматолога, ничего критического не случится, пишет «Прайм».

«Исключение составляют случаи, когда появился отек. В таких ситуациях ждать нельзя. Если начался отек — это означает, что идет активный воспалительный процесс. И даже за пару дней ситуация может усугубиться», — предупредила врач.

Травмы — еще один повод немедленно посетить специалиста. Например, в ситуации, когда после удара появилась подвижность. Если обратиться в клинику сразу и поставить шину — зубы можно спасти. В любом случае, если ваши зубы подверглись внешнему воздействию, лучше лишний раз побывать у врача и как можно быстрее.

Кроме того, затягивать с посещением стоматолога не стоит если: