Общество

В Госдуме рассказали о прогрессе в использовании цифрового рубля

Депутат Государственной думы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о переговорах по использованию цифрового рубля во внешних расчетах, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас плотно работаем над цифровым рублем, и у нас есть планы запустить процесс в том числе на внешний рынок. <...> Сейчас идут переговоры о том, чтобы во внешних расчетах активно использовался цифровой рубль», — рассказал Аксаков.

Он отметил, что спокойно относится к падению курса рубля по отношению к доллару и евро, так как он является на данный момент нормальным для нынешней инфляции. В пользу российской экономике идет тот факт, что объем экспорта значительно превосходит уровень импорта.