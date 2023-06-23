Общество

Юрист назвал запрещенные в России имена

В последние годы в России наблюдается мода на необычные, редкие имена, однако есть определенные законодательные запреты, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, в прошлом году московские ЗАГСы регистрировали Афин, Забав, Авокадиев, Зареславов, Елеазаров, Астр и Лаванд, пишет «Прайм».

«Вместе с тем, закон устанавливает четкие запреты — как называть новорожденных граждан России нельзя», — указал юрист.

Так, Федеральный закон от 1 мая 2017 № 94-ФЗ внес изменения в статью 58 Семейного кодекса и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Они касаются запретов присвоения имени.

Например, по словам эксперта, запрещено использовать в имени цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки (кроме дефиса) в любой комбинации. Недопустимы также бранные слова, указания на ранги, должности и титулы.

«Если новоиспеченные родители придут в ЗАГС с вышеперечисленными именами, то сотрудник вправе отказать проводить процедуру регистрации», — отметил Виноградов.

Есть ряд правил и касательно присвоения фамилии ребенку. Если у матери и отца разные фамилии, то по их соглашению новорожденному может быть дана фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности.

При этом двойная фамилия ребёнка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. У полнородных братьев и сестер при присвоении двойной фамилии последовательность должна быть одинакова.

Так, например, если старшая дочь носит фамилию «Петрова-Сидорова», то младшая не может иметь фамилию «Сидорова-Петрова», заключил юрист.