Общество

Депутаты запросили проверку фастфуда по всей стране

После информации в СМИ о многочисленных случаях отравления в летних кафе депутаты «Единой России» попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в регионах.

В Братске Иркутской области 13 июня произошло массовое отравление шаурмой, в результате которого пострадал 101 человек, в том числе 22 ребенка. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, цитируют «Известия» письмо за подписью депутата ГД от «Единой России» Александра Якубовского.

Летом высок риск роста таких случаев в летних кафе и иных нестационарных торговых объектах, говорится в обращении. Однако до конца 2023 года действует мораторий на проверки предприятий торговли, из-за чего снижается качество услуг.

Число таких случаев увеличивается, говорится в письме. Например, 22 июня стало известно, что в Волгоградской области после посещения местного суши-бара у четырех гостей обнаружили острый гастроэнтерит. Еще раньше в Набережных Челнах в столовой «Тэмпо» произошло сразу два случая массовых отравлений. Первый — в октябре 2022 года, а второй — 13 апреля 2023, в результате в сумме пострадало 254 человека, а пище также была найдена сальмонелла.

До этого отравления произошли в Тобольске Тюменской области — 12 пострадавших, среди которых трое детей поели в кафе «Рай», после чего вынуждены были обратиться в больницу. Причина всё та же — сальмонелла.