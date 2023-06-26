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Общество

В России собираются ввести уголовную ответственность за проявление русофобии

26.06.2023 09:02|ПсковКомментариев: 0

В России собираются ввести уголовную ответственность за проявление русофобии. К поиску подобных правовых норм уже приступили в Госдуме совместно с профильными ведомствами и экспертами. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

«По русофобии мы сейчас приступили с профильными ведомствами к проработке правовых норм, правовых решений. Надеемся, что уже в ближайшее время представим первые наработки», — цитируют Яровую «Известия».

Вице-спикер ГД подчеркнула, что защита от русофобии коснется граждан России и соотечественников. Среди примеров такого явления депутат назвала отказ в трудоустройстве и медпомощи, снятие показа постановок в театре, а также ограничения на использование русского языка. При этом ответственность за проявление русофобии в основном лежит на политиках стран Евросоюза (ЕС) и США, подчеркнула Яровая.

Для противодействия подобным нарушениям парламентарий намерена обратиться в МИД с просьбой создать офисы для оказания бесплатной юридической помощи пострадавшим от русофобии россиянам.

Впрочем, сперва законодателям стоит определиться, что именно они понимают под термином «русофобия», считает юрист, член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. Отсюда возникает вопрос — за что и в отношении кого именно планируют вводить ответственность, уточнил эксперт.

В УК РФ уже существует ряд статей, по которым может применяться наказание за подобные явления, пояснил Липин. Если речь идет об ответственности за призывы к нарушению прав россиян по факту их гражданства, то тут усматривается состав статьи 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Более того, сегодня есть виды наказания и для уехавших за границу россиян, которые призывают ненавидеть тех, кто остался на родине. Таких людей может ждать наказание вплоть до квалификации их действий по статье 275 УК РФ — Госизмена — поскольку их антироссийская деятельность может быть квалифицирована в рамках данной статьи как «оказание иной помощи иностранному государству».

В начале января Владимир Путин дал поручение Госдуме, Генпрокуратуре и СК рассмотреть предложения, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации в отношении проживающих за рубежом граждан РФ и соотечественников.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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