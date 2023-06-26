Общество

Благоустраивать остров имени Залита помогают осужденные

Осужденные исправительной колонии №4 задействованы в благоустройстве одного из известнейших псковских памятников природы - острова имени Залита в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Исправительное учреждение №4 реализовывает очередной контракт, заключенный с администрацией Псковского района. В рамках договоренностей осуществляется обустройство воинского захоронения, расположенного на территории острова. К работам привлечены осужденные, отбывающие наказание на участке колонии-поселения.

На данный момент на площадке ведется демонтаж старого ограждения, а после всех подготовительных этапов будет установлено новое. Конструкция из металлического штакетника уже изготовлена на производственном участке ИК-4.

В ведомстве отметили, что исправительная колония на протяжении длительного времени активно сотрудничает с администрацией Псковского района в вопросе благоустройства одного из известнейших Талабских островов. Уже выполнены обязательства по доставке на остров имени Залита малых архитектурных форм, в планах изготовление и установка площадки для сбора твердых бытовых отходов.